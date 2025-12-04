El Ayuntamiento de Badajoz podrá usar sus ahorros para realizar inversiones

El Ayuntamiento de Badajoz cerró 2023 con unos ahorros de 61,4 millones de euros, un dinero que podrá usar para realizar inversiones si se ... cumplen las expectativas fomentadas desde el Gobierno.

El presidente, Pedro Sánchez, anunció este martes un nuevo decreto-ley que permitirá a las comunidades autónomas y entidades locales poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027.

Aún se desconoce la letra pequeña del decreto, pero el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, anuncia que movilizará «hasta el último céntimo que sea posible». Los remanentes se conocen en primavera, una vez que el Ayuntamiento cierra la cuenta económica del ejercicio anterior. Como ya se ha indicado, 2023 cerró con un superávit de 61,4 millones de euros. Pero empleó 25,7 millones de euros en pagar un préstamo que había solicitado a finales de 2023 precisamente para abonar inversiones. Hasta el momento no ha trascendido la cifra de ahorros de 2024.

Planes de impulso

Hace años que el Ayuntamiento de Badajoz usa los llamados remanentes para elaborar los llamados planes de impulso a la economía local. Inicialmente, ese dinero se usaba en el mismo ejercicio. Es decir, que si se la cuenta de 2009 se cerró en la primavera de 2010, el verano de 2010 se licitaron los contratos de obras y compras, y se invertía el dinero antes del 31 de diciembre. Es necesario certificar el final de las obras antes de que empezara el año siguiente, por lo que la ciudad se llenaba de vallas y albañiles las últimas semanas del año. Posteriormente, la Hacienda municipal ingenió otra fórmula para sortear el límite del 31 de diciembre. Se trata de solicitar un préstamo que se firma a finales del año y se abona en la primavera siguiente. El resultado ha sido programar obras más ambiciosas, pero que se alargan en el tiempo. En marzo de este año aún había inversiones de 2022 sin cumplir.

El concejal de Hacienda, Javier Gijón, ha asegurado que el Ayuntamiento ha invertido 88 millones de euros de 2021 a 2023. En 2024 se descartó elaborar más planes de impulso.

Novedades de Pedro Sánchez

Pero todo apunta a que las reglas han cambiado. La novedad que introduce el Gobierno ahora, para atender uno de los pactos con Junts, es que el remanente de 2024 se podrá destinar a las llamadas inversiones financieramente sostenibles sin que compute en la regla de gasto de 2025, 2026 y 2027, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Además, en el caso de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente de tesorería del año inmediatamente anterior, con el límite del importe del superávit de 2024. En todo caso, los proyectos de inversión deberán haberse iniciado antes de 31 de diciembre de 2026.

Los ayuntamientos podrán usar ese dinero para prestar servicios esenciales como alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.

Gragera, pendiente de la «letra pequeña»

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, está pendiente de conocer los detalles del decreto y, aunque reconoce que es una «buena noticia», también estima que «llega tarde», como ha respondido este miércoles a los periodistas que le han preguntado por este asunto.

«Mi compromiso es movilizar hasta el último céntimo que sea posible para inversión productiva» Ignacio Gragera Alcalde de Badajoz

«Creo que era de cajón, lo llevamos reclamando mucho tiempo y siempre, de manera recurrente, se echaba la culpa a una ley del año 2012 o 2013, que es la Ley de Estabilidad Financiera, que ningún Gobierno acaba de quitar», afirmó. El alcalde apuntó a la posibilidad de este dinero se invierta en vivienda, algo que celebraría porque entiende necesario movilizar todos los recursos de las instituciones públicas para paliar el déficit de oferta y, en consecuencia, contener y bajar los precios. Señaló que por «inversiones financieramente sostenibles» se puede entender también mejorar los equipamientos públicos o los viales.

«Por lo tanto tenemos que ver el detalle para saber hasta dónde podemos llegar. Pero sí: mi compromiso es movilizar hasta el último céntimo que sea posible para dedicarlo a inversión productiva, porque yo creo que es lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento de Badajoz y desde el resto de administraciones públicas», incidió.