Obras en tuberías de María Auxiliadora. J. V. Arnelas

El Ayuntamiento de Badajoz podrá usar sus ahorros para realizar inversiones

El Gobierno aprueba un decreto-ley cuya letra pequeña espera conocer el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, para usar los remanentes

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:45

El Ayuntamiento de Badajoz cerró 2023 con unos ahorros de 61,4 millones de euros, un dinero que podrá usar para realizar inversiones si se ... cumplen las expectativas fomentadas desde el Gobierno.

