Los 120 afectados en Gévora y Valdebótoa recibirán apoyo municipal para alquiler, ropa y enseres

Las crecidas del Gévora y el Zapatón han dañado 67 viviendas en Badajoz entre las pedanías de Valdebótoa, Gévora, Sagrajas y Alcazaba. Es la valoración ... de los técnicos municipales que calculan que hay 120 pacenses afectados por la riada del martes. Para ayudarlos el Ayuntamiento de Badajoz va a habilitar una línea de ayudas. Pagará el alquiler o la estancia en hoteles a los que se han quedado sin vivienda y costeará la ropa y los enseres que se han destrozado.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado estas ayudas este viernes junto con el portavoz municipal, Antonio Cavacasillas. Ambos se han reunido a primera hora con los alcaldes pedáneos de las zonas afectadas para coordinar las actuaciones.

Gragera ha indicado que, como la Junta de Extremadura ha anunciado 4 millones de euros de ayudas para viviendas afectadas, desde el Consistorio quieren ofrecer una subvención complementaria que cubra otras necesidades, «Nadie estará sin techo y vamos a ayudarles hasta que recuperen la normalidad, que no será fácil».

Sin importe exacto

No hay un importe exacto de cuánto dinero destinará el Ayuntamiento al decreto de ayudas «porque no podemos calcularlo, aún no sabemos qué necesidades exactas hay, Cuánto tiempo tendrán que estar fuera de su casa, por ejemplo», ha dicho Gragera. Las subvenciones ya están en manos de los servicios económicos del Consistorio para ser aprobadas. El alcalde espera que la semana que viene puedan entregar las primeras partidas económicas. «Queremos acelerarlas y posteriormente que los beneficiarios nos den los justificantes».

El Instituto Municipal de Servicios Sociales ya tiene la lista de los 120 afectados. Estas personas podrán solicitar las ayudas con un informe de estos servicios municipales. De hecho ya hay una familia alojada en un hotel a cargo del IMSS.

De las 67 viviendas afectadas en las pedanías, según el informe de los técnicos del Ayuntamiento, entre 24 y 26 son viviendas habituales cuyos propietarios se han quedado sin casa, mientras que el resto son segundas residencias y explotaciones agrarias. «Han sufrido enormes pérdidas«, ha reconocido el alcalde.

Además de las ayudas para alojamiento, el alcalde ha destacado que es importante que, además de las donaciones, «puedan comprar su propia ropa, de sus tallas». También apoyarán la compra de los enseres que no se pueden reparar.

«Una prioridad»

«La emergencia ha sido una prioridad absoluta para el Ayuntamiento desde el minuto uno», ha defendido Gragera que ha dado las gracias a todos los servicios municipales, además de otros colaboradores como el Colegio de Psicólogos y el de Abogados o Cáritas, así como empresas privadas que han ofrecido su ayuda. «Por desgracia hemos vuelto a demostrar que somos una sociedad solidaria».

Además el alcalde ha reinvindicado que se han movilizado muchos medios esta semana como los servicios de limpieza para colaborar o los camiones municipales para trasladar enseres. Ha anunciado, además, que los autobuses ya pueden circular por el acceso a Novelda del Guadiana, cuya carretera resultó dañada. «Los trabajos que quedan por hacer se están haciendo en horario nocturno para no afectar a la circulación». Así mismo ha pedido a Confederación Hidrográfica del Guadiana que acelere los trabajos de limpieza de los caminos que quedan por arreglar y que son de su titularidad.

Por último Gragera ha insistido en que las pedanías deben ser reconocidas como zona afectada por una emergencia. «Además de los 4 millones de ayudas de la Junta eso serviría para garantizar que lleguen y acortar los plazos».