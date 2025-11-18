El Ayuntamiento de Badajoz ofrece hasta 800 euros al mes para vivienda a mujeres víctimas de violencia o vulnerables

Hasta 600 euros al mes para el alquiler y hasta 200 más para suministros vitales. Es la línea de ayudas que ofrece el Ayuntamiento ... de Badajoz para mujeres víctimas de violencia machista, trata, violencia sexual o que hayan sufrido un desahucio. El Consistorio pacense ha presentado este martes estas subvenciones que es la segunda vez que convoca.

Las ayudas forman parte del Programa de Ayuda a Personas Especialmente Vulnerables de la Junta, vinculado al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. En Badajoz las gestiona el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y las condiciones se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El objetivo es ofrecer una vivienda de forma inmediata a a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros perfiles considerados especialmente vulnerables.

Con esta convocatoria, el Consistorio «reafirma su compromiso con la protección y apoyo a quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, garantizando recursos habitacionales que contribuyan a su seguridad, estabilidad y proceso de recuperación», indican los responsables municipales.

800€ al mes en ayudas

El importe total destinado a esta convocatoria asciende a 50.000 euros, procedentes de la subvención concedida al Ayuntamiento de Badajoz para este programa. Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% del alquiler con un máximo mensual de 600 euros y hasta el 100% de los suministros básicos con un límite de 200 euros al mes. La cuantía final se establecerá previa valoración del caso de cada mujer por parte de los Servicios Sociales de Atención Social Básica.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas mayores de edad o legalmente emancipadas que cumplan los requisitos establecidos, entre ellos tener nacionalidad española, de un Estado miembro de la UE/EEE o encontrarse en situación regular en el caso de personas extracomunitarias.

Deben aportar la documentación requerida a los Servicios Sociales y acreditar, por ejemplo, la condición de víctima o de especial vulnerabilidad. En ningún caso, detalla la convocatoria, pueden convivir con el agresor ni ser propietarias ni usufructuarias de una vivienda disponible en España. Los requisitos deberán cumplirse en el momento de la solicitud y mantenerse durante todo el periodo de disfrute de la ayuda.

Plazo abierto este miércoles

El plazo para presentar solicitudes se abre este miércoles 19 de noviembre, al día siguiente de la publicación del extracto en el BOP, y permanecerá disponible durante un año, o hasta que se agote el crédito previsto.

Las personas interesadas deberán utilizar el modelo oficial facilitado por el IMSS, acompañándolo de la documentación acreditativa correspondiente. Cada solicitante podrá presentar una única solicitud, aportando periódicamente la documentación que sea requerida para acreditar la continuidad de su situación de necesidad.