El Ayuntamiento de Badajoz ofrece cubrir parte de las labores de los conserjes en los colegios Pancarta pidiendo un conserje en el colegio Lope de Vega. / HOY El Consistorio suministrará trabajadores durante las mañanas a los centros para que atiendan la puerta y se ocupen de las limpiezas de emergencia NATALIA REIGADAS y ROCÍO ROMERO Badajoz Miércoles, 21 noviembre 2018, 07:57

El conflicto entre el Ayuntamiento de Badajoz y los colegios podría cerrarse hoy mismo. La primer teniente de alcalde, María José Solana, recibe esta tarde a los directores de las 26 escuelas que exigen tener conserje junto con representantes de las ampas y de la Freampa. La representante municipal les propondrá cubrir las principales tareas de los conserjes con trabajadores desde el próximo enero.

Las escuelas pacenses están en pie de guerra desde hace un año cuando se eliminaron oficialmente los conserjes municipales.

Ayer, María José Solana compareció tras la Junta de Gobierno Local como portavoz del grupo de Gobierno y los periodistas le preguntaron por el conflicto con los centros escolares de Infantil y Primaria, ya que también ocupa el puesto de concejala de Colegios. La edil anunció la reunión que tendrá lugar esta tarde y avanzó que quiere reorganizar los servicios para mejorar la atención en las escuelas.

Esta tarde habrá una reunión de los directores y las ampas con la concejala María José Solana

Solana fue reticente a detallar su propuesta. Sin embargo, HOY ha podido saber que el Gobierno local está dispuesto a suministrar un trabajador en cada centro entre las 08.00 y las 15.00 horas de lunes a viernes. Sus funciones se limitarán a los imprevistos de limpieza que puedan surgir, como que algún niño vomite o se orine, y a cerrar y abrir las puertas del colegio. No realizarían ninguna tarea que pueda considerarse administrativa, como hacer fotocopias. Estos empleados empezarían a trabajar en enero.

La propuesta cubre la principal reivindicación de los docentes y las familias que es contar con una figura que controle el acceso al centro para garantizar la seguridad de los alumnos. Actualmente las puertas son atendidas por los profesores que alegan que deben dejar sus funciones para abrir y cerrar.

Reorganizar los servicios

La concejala de Colegios no desveló ayer en público la propuesta que ha conocido HOY. Eso sí, ya avanzó la intención de acercar posturas con los directores de colegios y las ampas. Insistió en que la posición del Ayuntamiento es que estos trabajadores deberían estar costeados por la Junta de Extremadura, pero mostró la disposición municipal a buscar una solución y «reorganizar los servicios». «Nuestra opinión es la que es. La cuestión es, como siempre, que intentamos solucionar las dificultades que van surgiendo día a día y esto no va a ser una excepción», indicó.

«Siempre he mantenido y mantengo que hay una serie de situaciones que no son competencia municipal, pero no significa que igual, cuando a veces, cuando hemos creído que algo no es competencia nuestra, hemos preferido solucionarlo antes de que tengan que esperar mucho más tiempo. Vamos a charlar, vamos a comentar posibilidades y creo que lo importante es que en este momento puedan contar con figuras que resulten útiles en su día a día», añadió Solana sobre el encuentro de esta tarde.

También admitió que los directores de los colegios habían pedido un encuentro con anterioridad para hablar del asunto de los conserjes. Una de las quejas de los docentes ha sido que el alcalde no quería recibirles. «Es cierto que ellos me habían pedido hace un tiempo una reunión. No al alcalde, a mí. En todo caso, si ha habido errores, han sido por mi parte, no por parte de nadie más y asumo la total responsabilidad de la situación», respondió ayer María José Solana.

En sus declaraciones, en su mayoría conciliadoras, la edil sí tuvo palabras de reproche para la decisión de 16 directores de que sus escuelas no participen en las actividades municipales hasta que cuenten con un conserje. Esta protesta afecta a la formación sobre incendios con los bomberos o sobre seguridad vial con la Policía Local. Solana se mostró dolida y preocupada. Añadió que los colegios no son política, que el Consistorio nunca ha hecho política con los niños y que serán inflexibles con quien use a los escolares como arma. También lamentó el silencio de la Junta al respecto. Consideró que su postura era «políticamente inteligente», aunque «moralmente no».

Por el momento, se mantiene la concentración de protesta del próximo 29 de noviembre en el Ayuntamiento a las 18.00 horas. Ha sido convocada por Freampa y cuenta con el apoyo de los profesores y las ampas. Tras escuchar a la concejala esta tarde y debatir su propuesta, los afectados tendrán que decidir si mantienen esta protesta y también si continúan con su boicot a las actividades municipales.