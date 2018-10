El Ayuntamiento de Badajoz ofrece un acuerdo a las urbanizaciones para regularizarlas

Segundas residencias en los años 70

El concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo / HOY

Estas urbanizaciones nacieron en los años 70 a raíz de la Ley del Suelo de 1976 y una regularización de dos años después. Estas normas permitían la construcción aislada de edificaciones que no terminaran en núcleos fijos de población. En su origen eran segundas residencias donde la gente iba a pasar los fines de semana y, por tanto, no requerían de los mismos servicios que si estuvieran dentro del casco urbano, como saneamiento de aguas o centros escolares.

Precisamente eso fue lo que no se controló en los años 70, que esas construcciones aisladas no terminaran formando parte de urbanizaciones. «Ahora son 19 pueblos alrededor de la ciudad», dijo ayer el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo.

Para darle una respuesta, el plan general de 1989 creó las áreas de admisibilidad residencial, una figura que la Ley de 2001 no reconoció a pesar de que cinco urbanizaciones se habían constituido como tales. Desde 2001 se les obliga a realizar un plan especial para suelo urbanizable no consolidado. Ninguna lo ha hecho y las áreas de admisibilidad residencial fueron anuladas. La nueva Ley (LOTUS), ahora en tramitación, pide un nuevo proceso que es largo y tedioso, según Rodolfo. Cree que no es la solución.