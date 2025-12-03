El Ayuntamiento de Badajoz, obligado a borrar mensajes en redes sociales tras la denuncia del PSOE

Las cuatro publicaciones ya no aparecen esta mañana de miércoles en el perfil oficial en Instagram y Facebook, después de que la junta electoral de ... zona diera al Ayuntamiento de Badajoz un plazo de 24 horas para eliminarlos y lo apercibiera para que dejara de emitir mensajes similares en esta precampaña ante las elecciones regionales del 21 de diciembre.

El PSOE presentó una denuncia ante este órgano el pasado 26 de noviembre, un documento sobre el que los jueces se pronunciaron a las 9.30 horas de este martes y tras recibir una contestación por parte del alcalde, Ignacio Gragera.

La junta electoral de zona da la razón a los socialistas y concede un plazo de 24 horas al Consistorio para que «retire las publicaciones denunciadas, informando a esta junta en el plazo de 24 horas a partir de la notificación de este acuerdo» y, además, se «abstenga de publicar nuevos contenidos de naturaleza similar a los examinados con el apercibimiento de que, en caso de reiteración, podrán adoptarse las medidas adicionales previstas en la legislación electoral, incluidas las sanciones procedentes».

Los cuatro mensajes

Los mensajes tratan sobre la construcción de parques, el cambio de acerado en la calle Salvaleón y el finalización de las obras en la avenida Manuel Saavedra. Por lo que los jueces entienden que el Ayuntamiento está vendiendo los logros de su gestión en época de elecciones, aunque admiten que ni el alcalde ni ninguno de los concejales concurren a los comicios regionales.

«En las referidas publicaciones, se difunden logros, actuaciones y resultados de gestión que constituyen una vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos y aunque el Sr. Alcalde no es miembro de ninguna candidatura que se presente a las elecciones a la Asamblea de Extremadura, es miembro de un partido que sí concurre a las mismas», argumentan los jueces.

Mensajes publicados por el Ayuntamiento de Badajoz, denunciados por el PSOE y ya retirados. HOY

La junta electoral recuerda que, una vez convocadas elecciones, los poderes públicos pueden realizar campañas informativas sobre el procedimiento y fecha para votar, pero «sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores».

«Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones», señalan los jueces al referirse al artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

«Asimismo, durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo», añade la Junta Electoral de Zona. Y apunta a que «entiende por campaña electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades licitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios».

Salvo para informar de la fecha y procedimiento del voto, «ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas en el apartado anterior podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones».

Por estos motivos, los jueces han determinado que el Ayuntamiento de Badajoz debía eliminar esas cuatro publicaciones en 24 horas (ya están borradas) y abstenerse de emitir nuevos mensajes similares. En caso de reiteración, se expone a una sanción que puede alcanzar entre 300 y 3.000 euros.