El Ayuntamiento de Badajoz mejora la seguridad vial en el entorno de varios colegios

El Ayuntamiento de Badajoz está desarrollando diversas obras de mejora en el entorno de varios centros educativos con el objetivo de incrementar la seguridad ... vial y ofrecer mayor protección a estudiantes, familias y personal docente en las horas de entrada y salida de los colegios e institutos.

Hasta el momento, ya se han realizado actuaciones en el Colegio Juventud, donde se instaló además una barandilla de seguridad, y en el Colegio Luis Vives, y está previsto que la próxima semana se inicien los trabajos en el entorno del IES San José de Calasanz.

Las intervenciones contemplan el ensanche de aceras, la mejora de la señalización y el rebaje de los pasos de peatones, medidas que no solo optimizan la accesibilidad y la estética urbana, sino que resultan esenciales para reforzar la seguridad vial en zonas con alta concentración de menores.

Estas obras forman parte del contrato de mejora de acerados impulsado por el Consistorio, que ya ha actuado en distintos barrios de la ciudad y que en estos momentos continúa en el de San Roque.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Badajoz busca mejorar la seguridad en áreas de mucha sensibilidad como los entornos educativos, evitando atropellos y protegiendo a los niños en su camino diario.