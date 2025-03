El Ayuntamiento de Badajoz investiga si la Falcap alquiló su caseta del ferial para una fiesta privada

Quedan dos meses para la Feria de San Juan, pero esta semana ya ha habido ambiente en Caya. El martes a las siete de ... la mañana, varias patrullas de la Policía Local y Nacional desalojaron una fiesta en una de las casetas con un centenar de personas, entre ellas varios menores.

La Policía Local desalojó la celebración porque carecía de los permisos necesarios. Se estaba celebrando en la caseta de la Falcap (Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense), aunque no estaba organizada por esta entidad. Los asistentes alegaron que habían alquilado el local.

Desde el Ayuntamiento indican que ninguna de las casetas del recinto de Caya se puede alquilar a terceras personas

La Falcap no hace declaraciones al respecto y desde el Ayuntamiento de Badajoz confirman que están investigando el uso de la caseta y que esperan tener toda la información antes de pronunciarse. La Policía Local realizará un informe para la Concejalía de Ferias y Fiestas.

Nuevas concesiones

Lo que sí avanzan en el Consistorio pacense es que las casetas de Caya no se pueden alquilar a terceras personas. Estos locales son concesiones municipales. De hecho, para acceder hay que tener llave del recinto cerrado municipal.

En la actualidad las casetas siguen con los mismos titulares que antes de la pandemia, ya que no hay actividad en estos locales desde 2019. En 2020 no hubo ningún tipo de celebración y en 2021 sí se instalaron las atracciones y se celebraron conciertos en el auditorio, pero las casetas permanecieron cerradas.

Por tanto, el 17 de junio reabrirán estos establecimientos tras tres años sin actividad. Eso sí, los titulares de los mismos podrían variar porque el proceso de concesión se renovarán en las próximas semanas.

El incidente del pasado lunes ha puesto de actualidad el uso que se puede hacer de los locales de Caya. Hasta que el Consistorio dé una valoración, el incidente ya ha tenido consecuencias. Además del desalojo, la Policía Local levantó varias actas por alcoholemia. Entre los que se marcharon de la caseta y cogieron el coche se hicieron varios controles y algunos resultaron positivos.

Aunque este caso ha trascendido, según ha podido saber HOY, no es la primera vez que las casetas del ferial de Caya se alquilan para la celebración de eventos privados, una práctica que ahora el Ayuntamiento asegura que no está autorizada. Este uso no solo se ha dado en el local gestionado por la Falcap, sino también en otros de este mismo recinto ferial.

Sin beneficios fuera de la feria

En 2012 ya se dio esta misma polémica en el ferial de Caya coincidiendo con el auge de las casetas. Tras varios años con poca asistencia por el traslado de San Juan a la frontera, la zona se fue poniendo de moda. El Ayuntamiento construyó y adjudicó nuevas casetas a entidades privadas y la entrada comenzó a ser buena durante las jornadas festivas.

Siguiendo esta moda, algunos de los titulares de las casetas solicitaron hace 10 años poder celebrar fiestas durante el resto del año. Justificaron que muchos de estos locales están completamente equipados, no se montan y se desmontan, sino que el mobiliario es fijo.

Sin embargo, la respuesta municipal entonces fue la misma. Indicaron que se pueden hacer eventos privados, pero no negocio. Es decir, el responsable de una caseta puede usarla durante todo el año, pero no alquilarla ni celebrar eventos en los que logre beneficios.

Este lunes, sin embargo, la Policía Local no intervino en Caya por este motivo, sino porque la celebración carecía de permiso para dispensar bebidas alcohólicas y poner música. Si estas actividades no se permiten en las casetas, tampoco podrían tener uso fuera de San Juan.

En ocho semanas los pacenses volverán a su feria, con sus arcos de bombillas y las imprescindibles casetas. Son tres años de inactividad en Caya que ahora se ven ensombrecidos por este conflicto entre la Administración y el uso que se da a estas concesiones municipales.