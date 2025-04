El Ayuntamiento de Badajoz estudia que el instituto del Cerro Gordo esté dividido en dos edificios separados

El Cerro Gordo podría tener un instituto partido en dos parcelas separadas. Es la opción que estudia el Ayuntamiento de Badajoz porque asegura que no ... hay un terreno lo suficientemente grande para acoger un edificio único.

Los vecinos del Cerro Gordo, que ya lograron que se construyese un colegio en este barrio, reivindican ahora un instituto de secundaria en el que los niños de la zona puedan seguir su educación.

La Junta de Extremadura se comprometió a construirlo y el Ayuntamiento busca una parcela para que se lleve a cabo.

A este respecto el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, reveló ayer que no hay un terreno apto para un instituto y culpó de este hecho a la mala planificación de la anterior Junta de Extremadura, que promovió este barrio. El regidor hizo estas declaraciones durante una visita al colegio Lope de Vega de Badajoz con motivo del inicio de curso. Ha estado acompañado por la concejala de Educación, Mariema Seck.

«Esa parcela no existe»

«Hay una necesidad por parte de la Junta de una parcela de unos metros que no existe y hay que recordar que lo planificó la Junta», reveló Gragera. El alcalde indicó que estudiaron la opción de unir dos parcelas pero que pasa debajo un gaseoducto, por lo que no es recomendable construir sobre este terreno.

«El barrio está limitado entre la autovía, la carretera nacional y el gaseoducto, así que no hay más terrenos», añadió. Aseguró asimismo que tampoco hay parcelas cercanas que se pudiesen recalificar.

«Tenemos que ver opciones. O bien plantear un edificio más pequeño y hacerlo en dos parcelas o bien buscar alternativas que a día de hoy, en el Cerro de Gordo, no existe», idijo el alcalde.

El siguiente paso, según el regidor pacense, será plantear a la Junta que elabore un proyecto para hacer un edificio más pequeño en una parcela y un anexo en otra separada. Reconoció que no es la solución idónea, pero que no ven más opciones.

Gragera descarta usar terrenos fuera del barrio, por ejemplo en la carretera de Talavera, porque obligaría a los escolares a cruzar una carretera nacional y además se trata de terrenos en zona inundable.

A preguntas de los periodistas, el alcalde también valoró la decisión de la Junta de Extremadura de cobrar a los usuarios que se han quedado fuera de las plazas gratis de comedor.

«Lo que ha hecho la Junta ha sido ver qué disponibilidad económica había. Lo que no se puede hacer es anunciar cosas para el curso siguiente si no hay dotación presupuestaria», declaró Gragera criticando al anterior ejecutivo extremeño. «Con lo que me quedo es con el compromiso de la Junta de dotar para el presupuesto de 2024 todas esas plazas que ahora no van a poder entrar por la falta de planificación del Gobierno anterior garantizando que todas y cada una de las que estaban concedidas para el curso anterior se van a mantener y además se va a ampliar a los demás en condiciones muy ventajosas».

El alcalde también deseó que en los próximos cuatro años mejore el diálogo con la Junta sobre los colegios de Badajoz, ya que Ayuntamiento y administración regional comparten competencias en este ámbito.