El Ayuntamiento de Badajoz estudia recurrir la exención del IBI de edificios sanitarios

Al tratarse de un Hospital Universitario, el antiguo Infanta no pagará el IBI con la nueva normativa.

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 5 de agosto 2022, 20:47 Comenta Compartir

Nuevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura. La ciudad dejará de ingresar 1,2 millones de euros si prospera la ... modificación de la Ley de Patrimonio y los responsables municipales están dispuestos a presentar batalla para no perder esos ingresos. Están estudiando cómo recurrir esta decisión para que no se aplique y no descartan acudir a los tribunales.

En concreto el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un proyecto para poner en marcha la Ley de Medidas de Mejora de los Procesos de Respuesta Administrativa. Esta normativa incluye una modificación de la Ley de Patrimonio que afecta directamente a los municipios. Si se aprueba establecerá que los edificios sanitarios en los que se den clases o existan actividades formativas no pagarán el impuesto de bienes inmuebles. Es un método que permitirá que hospitales y centros de salud no tengan que costear este impuesto, ya que en su mayoría cuentan con actividades docentes, especialmente los más grandes, los hospitales universitarios. De los 2,5 millones que dejarán de ingresar los ayuntamientos extremeños, Badajoz asegura que perderá 1,2 y Cáceres 800.000 euros. Son las localidades más afectadas. «Un hachazo» Tras conocer la medida, en Badajoz el coordinador local del Partido Popular, Antonio Cavacasillas, lo calificó de «hachazo e indicó que «supondría una merma importante en los recursos de los ayuntamientos y, por tanto, se podría trasladar a la calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos». «Badajoz es la localidad más perjudicada de toda la región. Casi pierde un 1% de su presupuesto por esta decisión» eladio buzo Concejal de Hacienda El concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, considera que esta decisión de la administraciones regional es un ataque directo a Badajoz «que será la más perjudicada» de la región y lamenta que esta decisión de la Junta vaya a mermar las arcas municipales. «Un hospital puede tener un 5% de labor educativa, pero todo el edificio va a dejar de pagar IBI por ese porcentaje», se lamenta. En Badajoz hay tres hospitales, diez centros de salud y otros edificios propiedad del SES como la gerencia de este servicio en la avenida de Huelva. Buzo calcula que eso supondrá que las arcas municipales dejen de ingresar 1,2 millones de euros. «Es casi un 1% del presupuesto de 126 millones que tiene el Ayuntamiento de Badajoz», dice el edil. En concreto, un 0,95% de las cuentas vigentes. Eso podría suponer tener que hacer un recorte en los próximos presupuesto contando con esta merma de ingresos. «Afectará a todas las localidades, pero a Badajoz muchísimo. Sin embargo, la Junta dejará de pagar 2,5 millones. Tienen un presupuesto de 7.000 millones, es decir, para ellos es mucho menos». En concreto, la administración regional aumentará sus cuentas en un 0,03%». Ante esta situación Eladio Buzo explica que en el Ayuntamiento pacense están estudiando recurrir la decisión de la Junta a que, además, recriminan que no les haya consultado ni informado. Indican que se enteraron por la prensa del cambio. Hay antecedentes, según destaca Eladio Buzo, que permiten creer a los responsables municipales que podrían parar «el recorte». La Ley de Patrimonio de Extremadura ya incluía esta disposición en su texto original, del año 2008. Pero el Ayuntamiento de Badajoz hizo una consulta a la Federación Española de Municipios y Provincias y este órgano, a su vez, pidió un informe a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda. Su conclusión, que se hizo pública en 2011, fue que la exención que implicaba la norma extremeña vulneraba la Constitución. La Ley de Medidas Financieras y Administrativas de Extremadura, aprobada a finales de 2012 por el Gobierno regional del popular José Antonio Monago, derogó la citada disposición y quedó fuera de efecto. Pero no se quedó ahí. En el año 2015 la administración regional, con la vuelta del Gobierno socialista, volvió a plantear la exención del IBI para edificios sanitarios, pero finalmente no se puso en marcha. Ahora el debate vuelve a estar en marcha con el argumento de que estos inmuebles también tienen uso educativo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión