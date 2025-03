El Ayuntamiento de Badajoz derribará una planta de un edificio tras 18 años de reclamaciones

El Ayuntamiento derribará la planta superior del edificio de oficinas y despachos profesionales ubicado en los números 3 y 5 de la calle Zurbarán. Con ... ello, terminará un proceso que comenzó hace 18 años, cuando Urbanismo ordenó la restitución de la legalidad urbanística. Es decir, que el proyecto autorizado a la promotora Hartizza quedara como el propio Ayuntamiento había autorizado. Esto es, con una altura menos.

El Consistorio ha sacado a concurso las obras de demolición por un importe de 69.000 y un periodo de ejecución de cuatro meses.

El inmueble se extiende en dos parcelas de esta calle del Casco Antiguo y, aunque se trate de un único edificio, uno tiene cinco alturas y el otro cuatro. A cada uno de ellos le demolerán una planta. Una de ellas mide 98,66 metros cuadrados y la otra 135,81 metros cuadrados. En los dos casos, la fachada se levantó 1,80 metros más de los autorizados en el proyecto.

La demolición se realizará de forma manual, elemento a elemento y en orden inverso a la construcción

El pliego de condiciones indica que los técnicos municipales no han podido acceder al interior, por lo que la empresa adjudicataria tendrá que hacer un levantamiento arquitectónico del edificio. Deberá ejecutar los derribos cuando el edificio quede desalojado.

Los trabajos se desarrollarán de forma manual, demoliendo elemento a elemento y en orden inverso a la construcción. «Será una deconstrucción, se empezará por la cubierta y se irá eliminando el resto», explica el concejal de Gabinete de Proyectos, José Luis González. Tras los techos irá la estructura del forjado de la cubierta, seguido de carpintería y cerrajería, revestimiento de suelos, instalaciones y, por último, los tramos de escalera que acceden a esas alturas. El resto del inmueble quedará en perfecto estado, según el edil, porque se repondrá el pavimento y se rematarán los paramentos verticales afectados.

En el caso de que exista ascensor, también eliminarán su última planta y lo adaptarán al resto de alturas. En el pliego de condiciones se encuentran los planos originales de la promotora, Hartizza, donde se advierten que las dependencias carecen de cocinas. Esto es, indica José Luis González, porque el uso autorizado para el inmueble es de despachos profesionales, oficinas, garajes y trasteros.

Algunos de esos despachos están ocupados por gabinetes profesionales que será desalojado antes de los trabajos. El portal inmobiliario Idealista, no obstante, indica que el edificio dispone de una vivienda, 13 garajes/trasteros, un local comercial y nueve oficinas.

Repercursión política

Este tipo de actuaciones no son frecuentes por parte del Ayuntamiento y este es un caso, además, que tuvo repercusión política. De hecho, el concejal socialista Pedro Miranda ha asegurado en algunas ocasiones que en las alturas que se van a demoler han existido viviendas y que todo el proceso se retrotrae a 2006, cuando los técnicos municipales fueron a inspeccionar el inmueble para la licencia de primera ocupación y se encontraron con una altura más en las dos partes del edificio. Según el PSOE, no llegaron a otorgar la licencia porque esas alturas no eran legalizables. Ya en 2006, hace 18 años, Urbanismo ordenó al Ayuntamiento el derribo.

El promotor acudió a los juzgados, que en 2008 dio la razón al Ayuntamiento. El Consistorio ya fue entonces a realizar la demolición, pero no lo hizo. En todos estos años ha llegado a reclamar la actuación a la comunidad de propietarios, pero se ha ido retrasando hasta ahora, cuando ha sacado a concurso las obras de derribo y les pasará después la factura.