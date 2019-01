El Ayuntamiento de Badajoz debe pagar 4 millones a una empresa por expropiar unos terrenos Una sentencia del TSJEx recoge que el Consistorio pacense deberá abonar la cantidad a la Constructora Nuria SA por la expropiación de 24.000 metros cuadrados situados en el aparcamiento del recinto ferial EUROPA PRESS Viernes, 11 enero 2019, 14:52

El Ayuntamiento de Badajoz deberá abonar más de 4 millones de euros a la Constructora Nuria SA por la expropiación de unos terrenos de 24.000 metros cuadrados situados en el aparcamiento del recinto ferial de la ciudad.

Así lo recoge una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de la que ha dado cuenta la portavoz equipo de gobierno municipal, María José Solana, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

Según ha concretado Solana, la sentencia falla que el consistorio debe abonar a dicha empresa 6.797.937 euros, a la que se deben descontar los 2.470.987 euros pagados en su momento, a la vez que marca una serie de intereses al ayuntamiento, así como a la Junta de Extremadura por los dos años y medio de demora en los que el Jurado de expropiación ha tardado en «establecer» un perito judicial que, a su vez, considera que son en torno a 6,5 millones la cantidad que se debe abonar.

Solana ha explicado sobre el contenido de esta sentencia que en 1996 se firmó un convenio con los propietarios para construir los aparcamientos del ferial, pero que, posteriormente, y al no estar de acuerdo una parte de los propietarios, se acudió a un procedimiento de expropiación en el marco del cual el ayuntamiento valoró el justiprecio en casi 2,5 millones de euros con el que no estaba de acuerdo Construcciones Nuria, que solicitaba 18.487.291 euros.

Al respecto, ha avanzado que el ayuntamiento no va a recurrir esta sentencia ante el Supremo, que no admite aquellos supuestos en los que se debe dirimir entre pruebas judiciales, por lo que la Asesoría Jurídica aconseja no acudir en casación.

Otras sentencias

La Junta de Gobierno Local también ha dado cuenta de otras ocho sentencias, todas ellas a favor del ayuntamiento en asuntos como un despido de un empleado de una empresa de vigilancia y de dos de la entidad de conservación del Polígono Industrial de El Nevero o recursos de responsabilidad patrimonial por caídas por tapaderas de fundición, daños en juegos infantiles a un joven que superaba la edad para jugar en los mismos o percances de coches por manchas de aceite en la carretera o por la caída de una rama.