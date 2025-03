El Ayuntamiento de Badajoz cede una parcela para reciclar junto a la obra los ripios de la antigua Ifeba

Dar una segunda vida a los escombros. Ese es el objetivo que persigue Edética en la urbanización que está levantando sobre los terrenos donde estuvieron ... los antiguos pabellones de Ifeba. La demolición concluyó hace semanas y en estos días la empresa contratada para realizar esta parte de la obra ha comenzado a machacar los escombros para utilizarlos en el relleno del solar donde serán edificadas las viviendas.

Esos trabajos han despertado la curiosidad y también las quejas de vecinos que durante las últimas semanas han visto crecer montañas de escombros a escasos metros de sus viviendas. No entendían qué estaba sucediendo hasta que han visto llegar una máquina machacadora de escombros que transforma los cascotes en arena y piezas duras que no superan los 100 milímetros de grosor.

Desde el Ayuntamiento se confirma que esos trabajos se realizan en una parcela municipal que ha sido cedida de forma temporal por la Concejalía de Patrimonio. «Es momentáneo porque cuando lo valorizan lo vuelven a reutilizar en esa obra u otra», confirma el Consistorio.

Esa explicación cuadra con lo que están observando los vecinos, que se quejan del ruido y el polvo que están generando esos trabajos «a las puertas» de sus viviendas.

Entre quienes han llamado la atención sobre esa situación se encuentra Loly Olivera, que reside en la calle Castillo de Cheles. «Que una obra genere molestias es comprensible, pero otra cosa es lo que está pasando con los escombros. No me parece normal». Las molestias son confirmadas por otros vecinos, aunque también hay residentes que se muestran comprensivos con la situación.

En estos momentos los restos de obras ocupan una enorme parcela. Hay zonas en las que alcanzan los 4 metros o 5 metros de altura y según explica Francisco Barquero, el responsable de la empresa que realiza esas tareas de reciclaje, en total puede haber unos 7.000 metros cúbicos de escombros.

La previsión de la empresa es que la «molienda» del material se culmine este mes o a comienzos de marzo, por lo que no se prolongará más allá de un mes y pocos días.

De esa tarea de reciclaje se encarga una máquina trituradora, también llamada «molino», en la que son introducidos los cascotes por una pala excavadora. Una vez dentro pasan por una trituradora que convierte los bloques de hormigón, cemento y ladrillos en pedazos que no superan los 100 milímetros de grosor. Finalmente, los escombros triturados salen al exterior por una cinta que los deposita en el suelo, donde son recogidos por otra máquina excavadora que los deposita en un camión volquete que los devuelve a la urbanización que está siendo levantada para rellenar las zonas en las que existen desniveles.

Ese proceso es el que los técnicos denominan «valorización» y ha comenzado esta semana. En este caso el ahorro para la empresa es importante porque evita tener que llevar los residuos a una planta de reciclaje y devolverlos después al lugar de partida, ahorrándose de esa forma el coste del desplazamiento.

Francisco Barquera entiende que con ese proceder se consigue evitar la contaminación que habría conllevado el trasiego de camiones a las dos plantas de reciclaje de materiales de obras con las que cuenta en la ciudad: una en la carretera de Olivenza y otra en Fuente Caballero (Cerro de Reyes). «Si lo hiciésemos en otro lugar la contaminación sería el doble, por no hablar del gasto en combustible».

El empresario afirma que esa parte de la obra cuenta con los permisos de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Badajoz, que permiten de ese modo hacer esos trabajos junto al solar donde estuvo la Institución Ferial de Badajoz, en la avenida Federico Mayor Zaragoza (prolongación del Puente Real). «Si no lo hiciésemos de este modo necesitaríamos ocho o diez camiones dando vueltas, eso sería mucho pero». No comparten esta opinión los vecinos que han mostrado su malestar. No entienden que una actividad de este tipo se realice en las puertas de sus casas.