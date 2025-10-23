HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 22 de octubre, en Extremadura?
Una grúa reparando una de las averías en la tubería del puente de la Universidad. HOY

El Ayuntamiento de Badajoz cambiará parte de las tuberías del puente de la Universidad para evitar fugas

Van a sustituir las piezas dañadas con 213.000 euros porque se producen roturas constantes en la red de agua potable

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:24

Comenta

Muchos usuarios del parque del río han captado con sus móviles una imagen que suele repetirse regularmente. Un arcoiris formado en un chorro de agua ... que se escapa de una tubería del puente de la Universidad. Más allá de la anécdota, la tubería de agua potable que cruza esta pasarela sufre constantes fugas y roturas. Por ello el Ayuntamiento de Badajoz va a destinar 213.000 euros a cambiar los codos, los tramos de esta conducción más deteriorados.

