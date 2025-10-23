El Ayuntamiento de Badajoz cambiará parte de las tuberías del puente de la Universidad para evitar fugas

Muchos usuarios del parque del río han captado con sus móviles una imagen que suele repetirse regularmente. Un arcoiris formado en un chorro de agua ... que se escapa de una tubería del puente de la Universidad. Más allá de la anécdota, la tubería de agua potable que cruza esta pasarela sufre constantes fugas y roturas. Por ello el Ayuntamiento de Badajoz va a destinar 213.000 euros a cambiar los codos, los tramos de esta conducción más deteriorados.

La tubería que discurre por la parte baja del puente de la Universidad es una de las más importantes de la ciudad. Lleva agua potable desde los depósitos de la Luneta a una parte importante de los barrios de la margen izquierda. Se trata de una conducción de gran tamaño y que lleva mucha presión de agua.

Carlos Urueña, concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Badajoz, explica que es normal que sufra roturas porque tiene más de 30 años y los codos (las curvas, las uniones) son las piezas que más se deterioran a pesar de ser de acero. «Se han reparado en muchas ocasiones, pero ya no se pueden arreglar más», detalla este edil.

Ante esto, el Consistorio ha reservado 213.000 euros para esta intervención. Urueña reconoce que se trata de una intervención costosa, pero explica que las piezas deben ser de acero inoxidable y que el coste de la instalación, al ser complicada, también es elevado.

El Consistorio ha sacado a concurso la obra este miércoles y las empresas interesadas en llevarla a cabo tienen hasta el próximo 11 de noviembre para presentar sus ofertas. Una vez adjudicados los trabajos, la concesionaria tendrá 14 días para cambiar los codos. Eso sí, antes tendrán que encargar y transportar las piezas, algunas muy costosas porque se trata de tramos de hasta cinco metros de acero inoxidable.

Urueña concluye que para el Ayuntamiento es fundamental llevar a cabo esta reparación porque una avería importante en esta conducción, un reventón, supondría un problema grave de falta de suministro de agua para gran parte de la ciudad. Además acabará con las fugas que hacen que se desaproveche agua. Es común que caigan chorros desde los tubos al parque del río y al Guadiana en sí.

Fin a las averías

El concejal de Vías y Obras destaca que, una vez cambiados, los codos tendrán una gran resistencia. De hecho indica que este tipo de piezas de acero inoxidable pueden tener una vida útil de hasta 30 años sin causar problema. Estima que los que ahora se han deteriorado deben tener esa edad, por lo que es normal que presenten fugas.

En cuanto a la instalación de los tramos que se cambiarán, la empresa responsable tendrá que hacerlo con grúas desde la parte alta de la plataforma, como ha sido habitual en las reparaciones puntuales que se han hecho. También podrán instalar plataforma en la parte baja del puente para acceder a la conducción.

Según detalla el pliego de condiciones de esta obra, es necesario renovar un doble codo aguas abajo del río, tres cuellos de cisne (conexiones en forma de ese) y un codo aguas arriba del río. Asimismo, se sustituirá la reducción en la base de codo mediante reducción y elementos anexos en arqueta a ejecutar para a conexión con la distribución de la zona. Con estas acciones básicas, «se asegurará una correcta distribución de agua, eliminando la posibilidad de nuevas averías», indica el contrato.

Los accesorios de las tuberías de abastecimiento del puente de la Universidad están fabricados de acero helicoidal, según detalla el proyecto. Al no estar recubiertos de pintura epoxi por el interior, se produce la erosión de estos, dando lugar a la deterioración existente y la generación de poros.

Tuberías al límite

Por eso, en ocasiones, se aprecian fugas pequeñas, casi como aspersores o un microclima, en el que se proyecto un arcoiris al combinar el sol con las gotas de agua de pequeño tamaño.

«Esta generación de poros y fugas es continua, estando tan parcheada la conducción que ya no admite más reparaciones, por lo que puede reventar una de las arterias principales del abastecimiento», reconoce el pliego de condiciones. «Es por esto, el final de la vida útil de una estructura principal de la red por lo que es necesaria la sustitución de los elementos que la conforman», añade.

Eso sí, el proyecto no descarta que en el futuro haya que sustituir otras piezas. «Con esta nueva instalación se corrigen distintas deficiencias no reparables por agotamiento de materiales de la red, aunque en un futuro haya que sustituir las conducciones colgadas del puente ya que, aunque no están sometidas a los esfuerzos de los tramos en curva, datan de la misma fecha de instalación».