El Ayuntamiento de Badajoz aprobará el consorcio del Casco Antiguo en el próximo pleno

El próximo pleno municipal, dentro de dos semanas, aprobará los estatutos y la memoria justificativa y económica del futuro Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz ... . Así lo ha anunciado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha indicado que espera que la firma de esta entidad se lleve a cabo en el mes de abril con la Diputación y la Junta.

El consorcio tendría como objetivo fundamental captar fondos europeos para rehabilitar este barrio, tanto a nivel monumental como de vivienda ante la gran cantidad de edificios vacíos y solares. Contará con un presupuesto mínimo de unos 800.000 euros anuales. Aunque Gragera ha asegurado que espera que sea más, en concreto, con la aportación de fondos europeos, espera poder invertir entre 2 y 4 millones de euros cada año en este barrio.

«Es una muy buena noticia. Después de muchos años de reivindicaciones vecinales podemos decir que este equipo de Gobierno ha cumplido», ha asegura Gragera que ha agradecido la ayuda de las asociaciones de vecinos y en defensa del Patrimonio y el trabajo del concejal de Consorcio, Jaime Mejías.

El consorcio estará adscrito al Ayuntamiento de Badajoz que será la institución que más presupuesto aporte. En concreto un 49%, la Junta de Extremadura dará el 43,5% y la Diputación Provincial el 7,5%.

La Junta espera incentivar la llegada de nuevos inquilinos, sobre todo jóvenes, al Casco Antiguo de Badajoz

Gragera ha lamentado que el Gobierno no se incluya en el consorcio «a pesar de los esfuerzos para lograrlo». «Nos han dicho que ellos no entran en consorcios pero nosotros creemos que hace falta un consorcio estable y con objetivos compartidos para el Casco Antiguo y no podemos esperarles», ha reprochado el alcalde que espera que a final de año cambie el Gobieno «y entonces si entren».

«El consorcio es una herramienta fundamental. No ha sido fácil, nos hemos enfrentando a muchas reticencias y obstáculos», ha añadido el regidor pacense que ha detallado que esta semana los documentos necesarios pasarán por las comisiones informativas y en dos semanas serán ratificados por el pleno. Aún faltará que sean aprobados también en el pleno de la Diputación y reciban el visto bueno del consejo de Gobierno de la Junta. Cuando se cumplan todos los trámites, se llevará a cabo la firma de las tres administraciones.

La sede del consorcio estará en Badajoz, pero aún no está decidida. Inicialmente se ubicará en dependencias municipales pero esperan que en el futuro tenga un espacio propio. Cada año contará con un presupuesto fijo de 226.000 euros para personal. Habrá un gerente, un arquitecto, un arqueólogo, un administrativo y asesor técnico jurídico.

Apoyo de la Junta

Desde la Junta de Extremadura indican que ,una vez que los plenos del Ayuntamiento y la Diputación aprueben el convenio, ellos lo someterán a la aprobación del Consejo de Gobierno en un plazo aproximado de 15 días.

«La Junta de Extremadura tiene un compromiso claro con la creación del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz. Por ello, el objetivo es que, una vez aprobados, su puesta en marcha se produzca lo antes posible y así mejorar la vida de los vecinos de Badajoz a través de la recuperación integral de su casco antiguo e incentivar la llegada de nuevos inquilinos, sobre todo jóvenes, que puedan desarrollar allí su proyecto de vida», indican.

«Cabe señalar que la Junta de Extremadura remitió ya el primer borrador del convenio y los estatutos a principios de 2022, lo que demuestra la voluntad del Ejecutivo regional para la constitución de esta entidad», añaden.