El Ayuntamiento de Badajoz admite que no puede controlar el picudo rojo sin la Junta y la Diputación

Cada año Badajoz pierde unas 30 palmeras. El momento más duro para los vecinos fue el verano pasado cuando vieron como talaban una veintena de ... estos árboles en el mítico Paseo de San Francisco. Sin embargo es muy probable que se repita esta imagen en otras zonas de la ciudad porque el picudo rojo continúa descontrolado.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Badajoz, Jesús Coslado, asegura que están trabajando e invirtiendo dinero para luchar contra esta plaga, pero admite que no podrán controlarla ¿La razón? Según el edil, la falta de cooperación con otras administraciones.

El Consistorio pacense es responsable de 1.500 palmeras, pero hay unos centenares más en la ciudad. Están en centros de salud, escuelas o parques que dependen de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz o la Delegación del Gobierno. Coslado asegura que los árboles municipales están tratados regularmente, pero que el resto no, por lo que no desaparecerá el picudo rojo.

El Consistorio pacense tiene que talar unas 30 cada año debido a esta plaga

Refugio de cría

Eso provoca que la lucha contra esta plaga sea un fracaso. Una sola palmera infectada, esté donde esté, puede servir de refugio para la cría de 600 picudos rojos que saldrán a atacar otros árboles en solo unas semanas.

Lo que provoca la muerte de las palmeras no son los ejemplares adultos, sino las larvas. Un picudo llega a un árbol sano y pone sus huevos por centenares. Las larvas son las que se alimentan de la palmera y la destrozan por dentro. No es fácil saber si una planta está infectada hasta que se seca y ya no tiene remedio. Por tanto, un solo árbol sin tratamiento es un foco para mantener la plaga activa.

El edil de Medio Ambiente pide a las otras administraciones que hagan su parte «tanto en Badajoz como en todas partes» y solicita que exista un mecanismo de control de los propietarios privados. En las parcelas de Badajoz hay palmeras privadas. Según Jesús Coslado los dueños de palmeras están obligados a tratar sus árboles, pero no se puede controlar. «La Junta de Extremadura debería ser quien fiscalizase que los propietarios cumplan con la ley», se lamenta el edil.

El concejal de Medio Ambiente asegura que, aunque el balance es malo, hay esperanza para superar esta plaga. «Es complicado controlarla, pero no imposible. Pero tengo que decir que no lo vamos a conseguir sin ir todos juntos. Hasta que la Junta y la Diputación traten sus palmeras no se va a lograr», advierte.

Coslado pone como ejemplo la «catástrofe» del Paseo de San Francisco. Los responsables municipales creen que las 25 palmeras que murieron fueron colonizadas por picudo rojo procedente de la avenida de Huelva, creen que de los árboles que hay en la Delegación del Gobierno. «Por esa razón tenemos que ir todos a la vez», añade.

Por contra este edil también pone ejemplos de éxito. «En otras comunidades han logrado controlar la plaga como en Valencia, en el Palmeral de Elche. Tenían riesgo de perderlo y han logrado reducir la población», explica. En el caso de Elche hay una mesa técnica que une al Ayuntamiento y a la Generalitat Valenciana y además reciben el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica. En Canarias aún han dado un paso más y han sido la primera zona a nivel mundial donde se ha erradicado.

En cuanto al trabajo del Ayuntamiento de Badajoz, Coslado detalla que están tratando 1.500 ejemplares. Es un tratamiento complicado porque deben usar grúas para diseminar el insecticida desde arriba de la palmera. Además es caro. Cada tratamiento en cada árbol cuesta entre 25 y 30 euros y deben repetirlo tres o cuatro veces al año.

Eso supone que las arcas municipales invierten cada año, al menos, 112.500 euros para luchar contra esta plaga. A pesar de este despliegue deben llevar a cabo talas regularmente porque mueren unos 30 ejemplares al año.