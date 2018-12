El Ayuntamiento de Badajoz acelera las obras del remanente para terminar el lunes Trabajos en el parque de San Fernando. :: pakopí El carril bici del Paseo Fluvial, el nuevo vial de la biblioteca y la reforma del centro Abril figuran entre los proyectos aplazados al próximo año ROCÍO ROMERO Badajoz Sábado, 29 diciembre 2018, 09:52

El Ayuntamiento ha tenido 14,5 millones de euros para gastar en cinco meses. La media ha sido de 90.000 euros al día desde que se aprobó el plan de impulso a la economía local hasta la fecha tope para acabar todas las obras: el próximo día 31. Esto es, el lunes.

El martes tendrá que estar todo terminado. Por este motivo, las empresas adjudicatarias aceleran el final de las obras en los últimos días del año, coincidiendo con el fin de semana y el puente de año nuevo. La ciudad está llena de vallas. Desde San Fernando, donde están renovando el parque, hasta Pardaleras, donde estos días cambian las aceras de la plaza Cecilio Reino Vargas.

El corto periodo de tiempo que existe para redactar los proyectos y adjudicar las obras, sumado a los retrasos derivados de la reciente Ley de Contratos, ha hecho que algunas actuaciones no hayan salido adelante. Entre ellas se encuentra la reforma de la plaza de Santa María de la Cabeza, el carril bici del Paseo Fluvial y la extensión de la avenida República Dominicana, que creará un nuevo vial junto a la Biblioteca Pública del Estado. En ese listado de actuaciones pendientes se queda la reforma del centro Abril de educación de adultos, que tenía un presupuesto de 280.000 euros, o la adaptación del edificio de la Policía Local en la calle Montesinos, que disponía de 180.000 euros. Los proyectos están realizados, pero o bien las obras no han salido a concurso, o bien no han sido adjudicadas.

La idea del Ayuntamiento es crear un nuevo plan de impulso en el primer trimestre de 2019 para sacar a concurso los proyectos que se han quedado en el tintero, aunque no será fácil. Primero es necesario liquidar el presupuesto, que acaba de entrar en vigor, y después calcular los ahorros que quedan.

La dificultad está, de nuevo, en los plazos. Al ser 2019 un año electoral, las administraciones no pueden publicitar obras desde principios de marzo. Las actuaciones se pueden ejecutar, pero no permite a los políticos hablar de ellas. Y, después de las elecciones de mayo, la nueva corporación tendrá que echar a andar.

De todas formas, ahora están volcados en acabar las obras en marcha. La primera teniente de alcalde, María José Solana, explica que están exigiendo a todas las empresas adjudicatarias que terminen las obras dentro del plazo estipulado, que termina el lunes. O, como mucho, en los primeros días de enero, siempre que se trate solo de rematar actuaciones.

Por eso tienen que agilizar el final, por ejemplo, en el parque de Castelar. Ahí la adjudicataria ha esgrimido desabastecimiento de hormigón, pero Solana insiste en que sabían el plazo y tienen que cumplirlo. En las Casas Consistoriales, donde el Ayuntamiento celebra actos oficiales y los ha mantenido estas Navidades, apuran los operarios.

Los trabajadores corren también en el parque de San Fernando. Ahí están renovando la plaza. Están esperando el césped y sustituirán algunas palmeras. La reforma llegará a la fuente, el pavimento, las gradas, el riego y las plantas. La inversión roza los 250.000 euros.

La calle Regino de Miguel está despejada de yucas, que impedían ver completamente el baluarte de Menacho, y en Carolina Coronado comienzan ya a plantar los rosales que sustituyen a los olmos. En la mediana, además, colocarán césped artificial en las inmediaciones de los pasos de peatones. El área de Parques y Jardines ha comenzado ya la rehabilitación de los jardines en Puerta Pilar y han adjudicado la colocación de elementos para dar sombra a las áreas infantiles de Cerro Gordo. En esa barriada se está ultimando, también, una pista de patinaje.

Sin embargo, no ha dado tiempo a colocar el área infantil en la urbanización Jardines del Guadiana. Esta actuación quedará pendiente.

El Ayuntamiento anunció el arreglo de cinco plazas. Finalmente solo está adecentando la que se encuentra delante del colegio Luis de Morales. Las ubicadas en las calles Díaz Brito, la de Santa María de la Cabeza, Alféreces y San Andrés se suman a la lista para el año nuevo.

Instalaciones deportivas

El área de Deportes ha realizado distintas actuaciones en instalaciones municipales. Desde la Piscina de San Roque, donde se han colocado focos ledes y mejorado la playa en la piscina climatizada, hasta la Granadilla, donde han renovado el circuito de mantenimiento y colocado un acumulador de agua de 30.000 litros para asegurar el abastecimiento cuando se rompen las tuberías de la red. En el pabellón Nuria Cabanillas han pintado las pistas y en el Nuevo Vivero han cambiado la moqueta de la pista de pádel.

Sin embargo, tendrá que esperar la reforma de las pistas de María Auxiliadora.

De todas formas, las vallas que más se han visto por la ciudad son las correspondientes a obras de bacheo, asfaltado y aceras. El Ayuntamiento ha invertido dos millones de euros en estas actuaciones. Estos días terminan en la plaza Cecilio Reino Vargas, pero también en otros puntos. Y en estos días han actuado en la avenida Nuestra Señora de la Asunción y la calle Adel Pinna Casas. También se han desarrollado en la glorieta que une las calles Manuel Sánchez Barriga y Gurugú, así como en la calle Embarcadero.

Han sido muy llamativas las sustituciones de tuberías, que han llegado a 16 calles y han costado 2,3 millones de euros. Se espera que estas reparaciones acaben con los reventones en todos esos puntos, que en muchos casos coinciden con los más problemáticos, como la autopista.

Hay actuaciones que terminaron hace tiempo, como la eliminación de las jardineras de la Plaza de la Soledad por los problemas de accesibilidad que generaban.

Además de todas estas obras, con estos 14 millones de euros el Ayuntamiento ha adquirido bienes, como mobiliario para dependencias públicas o vehículos para distintos servicios.

Entre obras y adquisiciones, el plan abarca más de 200 actuaciones. El Consistorio ha ido compatibilizando su tramitación con la gestión de los presupuestos y de otros paquetes de inversiones, como el europeo de fondos Dusi. Es este el que mantiene la calle Santo Domingo levantada y tiene un plazo de ejecución distinto.