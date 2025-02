Una ayuda de Badajoz a Madagascar

Hay casualidades que se convierten en una bendición. Y bendiciones que reconcilian al hombre con lo mejor de sí mismo. Casualidades como el hecho de ... que una misionera colombiana destinada en Talavera la Real (Badajoz) haya hecho posible que se construyera un centro social en Madagascar. Y bendiciones como las que se hicieron hace unos días durante la inauguración de ese edificio concebido para alojar a las familias de los enfermos sin recursos que acuden al hospital de Anosibe an'ala, una localidad aislada de apenas 3.000 habitantes a la que sólo es posible llegar en un vehículo 4x4.

La inauguración de la nueva casa fue anunciada en una misa de domingo por José Moreno Losada. Él es sacerdote en la parroquia Virgen de Guadalupe de Badajoz, junto al instituto Bioclimático, y no desaprovechó su sermón para compartir el audio que le acababa de llegar desde una pequeña localidad situada a más de 8.000 kilómetros de distancia.

La voz que escucharon ese día los feligreses de Badajoz pertenece a David Puyo Arrieta, un sacerdote ligado al Camino Neocatecumenal que desde hace varios años está destinado en una diócesis católica cuyos límites coinciden con un distrito en el que la ciudad principal, Moramanga, ronda los 40.000 habitantes.

Entre Moramanga y la capital del país apenas hay 118 kilómetros, pero en la mejor de las situaciones se tarda en recorrer esa distancia algo más de tres horas. «Nosotros estamos a 70 kilómetros de Moramanga y la carretera está mucho peor que la de la capital, lo habitual es que se empleen entre 4 y 8 horas», indica el sacerdote.

A la hora de describir la situación explica que la zona en la que reside tiene un retraso de entre 70 y 80 años si se compara con la España actual, razón por la que se hacía necesario habilitar un espacio en el que pudieran alojarse las familias que se desplazan al pequeño hospital que hay en Anosibe an'ala, un nombre que significa 'pequeña isla en medio de la selva'.

En circunstancias normales David Puyo nunca habría entrado en contacto con la parroquia de Badajoz que ha costeado la obra. Pero resultó que su hermana María, más joven que él, fue destinada hace tres años a la comunidad de carmelitas descalzas de Talavera la Real (Badajoz), un convento en el que fue madre superiora María Luisa Maya, quien es hermana del párroco de la parroquia Virgen de Guadalupe, Francisco Maya.

David Puyo «En esta zona cuando ingresan a una persona pobre en el hospital no sólo lo acompaña su padre o su madre sino toda la familia». Misionero en Madagascar

Coincidiendo con la llegada de María Puyo al convento y su toma de hábito, toda su familia se desplazó a Talavera, también su hermano David, y eso le permitió entrar en contacto con la parroquia de Badajoz, donde celebró una misa en la que habló de las carencias que padece su misión de Madagascar.

Fue en ese momento cuando esta comunidad parroquial decidió que la campaña solidaria del curso 2021/2022 se destinaría a sufragar la construcción de un centro social que sería utilizado para alojar a los catequistas que periódicamente se desplazan a Anosibe an'ala para asistir a los cursos de formación y también a los familiares de los enfermos sin recursos que son atendidos en el hospital. «Ya nos pedían los dos saloncitos que tenemos en la parroquia, pero ahora vamos a disponer de cuatro salones grandes en los que podrán quedarse las familias mientras curan a sus familiares».

«En esta zona cuando ingresan a una persona pobre en el hospital no sólo lo acompaña su padre o su madre sino que viene toda la familia. Y si no tienen un lugar donde alojarse se quedan a dormir debajo de un árbol –añade el padre Puyo–. Son gente de la campaña que no tiene nada, familias que no ingresan ni 20 euros al mes. Sobreviven del cultivo de la mañoca, pero eso apenas les permite sobrevivir».

La idea es que esas personas se puedan alojar de forma gratuita en alguno de los salones y hacer uso de la cocina y de las dos letrinas. «Nos planteamos construir unos aseos pero finalmente decidimos hacer las letrinas porque es lo que ellos están acostumbrados a usar».

Para Francisco Maya, la construcción de ese edificio supone un motivo de alegría en la parroquia de Badajoz, que lleva más de 25 años sosteniendo proyectos sociales en distintos países del mundo. «En total podemos haber invertido alrededor de 300.000 euros», confirma el párroco.

A Madagascar enviaron unos 18.000 euros procedentes de la campaña solidaria, en la que vendieron dulces, hicieron una paella, sortearon una cesta de Navidad entre los niños de catequesis y realizaron otras actividades. «Se buscan fondos pero sobre todo concienciar», indica Moreno Losada.

Este curso el proyecto solidario de la Parroquia Virgen de Guadalupe beneficiará a mujeres inmigrantes de Badajoz. «Un año enviamos el dinero fuera y otro lo invertimos en Badajoz, es nuestra forma de contribuir a mejorar este mundo», concluye Maya.