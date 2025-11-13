HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La avenida de Pardaleras de Badajoz queda cortada por la caída de las ramas de un árbol

Es la incidencia más grave que han atendido los bomberos durante el temporal en la capital pacense

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

La caída de un árbol ha dejado cortada al tráfico la avenida de Pardaleras, en Badajoz, durante más de media hora hasta que los bomberos han podido retirar el ejemplar y la Policía Local ha reabierto esta céntrica vía.

Ha sido la incidencia más grave de la jornada debido al temporal de lluvia y viento que está sacudiendo Extremadura con motivo de la borrasca Claudia.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las cinco de la tarde cuando varias ramas de gran tamaño y parte del tronco de un árbol se han desprendido en la avenida de Pardaleras. Las ramas han caído sobre dos coches aparcados y han quedado cruzadas en medio de la carretera.

El afectado ha sido un árbol de gran tamaño próximo al cruce de la calle Cordero, cerca del colegio Santa María Assumpta (Compañía de María).

En esta avenida importante se han producido un atasco de coches que no se podían desviar y han tenido que esperar que los bomberos cortasen las ramas rotas y retirasen la vegetación de la calzada. Tras algo más de media hora la Policía Local ha podido reabrir la avenida.

Los bomberos del Servicio Municipal de Extinción de Incendios de Badajoz también han tenido que realizar salidas por varias balsas de agua y otras incidencias menores debido a la tromba de agua de este mediodía.

Parques cerrados por el viento

Los parques de la ciudad, además, siguen cerrados. El Ayuntamiento ha informado pocos minutos después de las nueve de la mañana que, debido a la activación del aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, permanecen cerrados los parques del Río, La Legión, Castelar, Infantil, los jardines de la Galera y la Alcazaba. Además, se recomienda a vecinos y visitantes no transitar por calles arboladas.

La reapertura de estos espacios «se efectuará una vez se den las condiciones meteorológicas idóneas», añade el consistorio en nota de prensa. Hasta las cuatro de la tarde, la racha más fuerte anotada por la estación meteorológica de la Aemet fue de 61 km/h y se habían acumulado 10,2 litros por metro cúbico.

Esta borrasca llega después de que el pasado miércoles 5 de noviembre otro temporal dejara una sucesión de incidencias en toda la ciudad, con balsas de agua, árboles y ramas caídos o bajos inundados.

