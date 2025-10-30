La autopsia será la prueba más destacada en la segunda sesión del juicio por el asesinato de Belén Cortés

El informe de la autopsia y las pruebas de ADN son dos de las pruebas más importantes que se están repasado en el segundo día ... del juicio por el asesinato de Belén Cortés, la cuidadora fallecida en un piso tutelado el pasado mes de marzo. Desde ayer y hasta mañana se está juzgando a los tres menores implicados en el crimen.

A la entrada de la segunda sesión el abogado de la familia de la víctima, Raúl Montaño, ha destacado que la segunda jornada se centrará en los testimonio técnicos, uno de ellos el de los profesionales del Instituto de Medicina Legal de Badajoz que tendrán que ratificar su informe sobre la autopsia. La cuidadora recibió numerosos golpes y fue asfixiada con un cinturón.

Montaño ha deseado que este testimonio arroje luz sobre «como desgraciadamente murió Belén», aunque ha indicado que no podrán determinar cuántas personas participaron en la agresión. La acusación particular quiere que los tres menores sea condenados por asesinato.

El abogado de la acusación particular también ha agradecido el apoyo de los compañeros de trabajo de la víctima que se han concentrado delante del juzgado este jueves. «La familia siente el apoyo de los colegios profesionales, de sus compañeros y contentos de que se dé luz, sentir ese apoyo es importante».

En la primera sesión del juicio Montaño denunció, eso sí, que la familia de Belén Cortés se sentía abandonada por la Junta que no había contactado con ellos desde hace meses ni había negociado un acuerdo que hubiese evitado que se debatiese la responsabilidad civil en el juicio. Este jueves este letrado ha revelado que ayer, por la tarde, su despacho de abogados recibió un email de la administración regional, pero no ha querido comentar el contenido.

En el juicio se han producido varios momentos de tensión, uno de ellos es que la juez rechazó que declarase el padre del menor de 14 años acusado del homicidio. Este progenitor está personado en la causa porque la Junta mantiene que no estaba tutelado durante los hechos, mientras que su familia asegura que en la práctica dependía de la administración regional. Es importante para determinar el pago de las indemnizaciones.

Posible causa de nulidad

El abogado de este padre, Fernando Cumbres, ha denunciado que al inicio del juicio advirtió al tribunal que su representado estaba en la sala, pero que luego la juez no le permitió declarar por estar dentro. «Es una situación absurda y se ha creado por el descontrol», ha denunciado este letrado que ha asegurado que sienten indefensión. »Nos ha tirado por tierra toda capacidad de defensa«.

Cumbres ha deseado que se corrija este problema y pueda declarar su defendido. Sino teme que este problema sea causa de repetición del juicio y suponga más dolor para la familia.

El abogado del menor acusado de 15 años, José Duarte, también se ha quejado de tensión en la sala. En su caso ha denunciado que en la primera sesión se mantuvo a los menores con las esposas puestas todo el día. «Espero que cuando declaren se les trate como menores».

Duarte ha asegurado que fue el jefe de la custodia policial el que determinó que los tres acusados estuviesen esposados y que este detalle ratifica la falta de seguridad que había en los pisos tutelados. «Una cuidadora estaba hasta con ocho menores sola y aquí hay 20 policías para mantener la seguridad».

En cuanto a su defendido, Duarte mantiene que la evolución del juicio consolida «la responsabilidad de la Junta y se consolida inocencia de mi defendido que ha mantenido que no participó». Este menor, el de 15 años, tampoco señala a los otros acusados.