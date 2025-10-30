HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Entrada de los menores el primer día del juicio.

Entrada de los menores el primer día del juicio. ÁNGEL MÁRQUEZ

Crimen en un piso tutelado de Badajoz

La autopsia será la prueba más destacada en la segunda sesión del juicio por el asesinato de Belén Cortés

El padre de uno de los menores acusados no pudo declarar y su abogado mantiene que puede ser causa de nulidad del proceso

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:58

Comenta

El informe de la autopsia y las pruebas de ADN son dos de las pruebas más importantes que se están repasado en el segundo día ... del juicio por el asesinato de Belén Cortés, la cuidadora fallecida en un piso tutelado el pasado mes de marzo. Desde ayer y hasta mañana se está juzgando a los tres menores implicados en el crimen.

hoy La autopsia será la prueba más destacada en la segunda sesión del juicio por el asesinato de Belén Cortés