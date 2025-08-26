Un autónomo de Badajoz ve cancelada su deuda de más de 37.800 euros
Su situación financiera se agravó durante la pandemia de Covid y tras sufrir un ictus
E. P.
BADAJO.
Martes, 26 de agosto 2025, 07:33
Un hombre de Badajoz ha conseguido librarse de una deuda de 37.833 euros alcanzada durante su época como autónomo, agravada durante la ... pandemia de Covid y tras sufrir un ictus, en aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, según informó ayer el despacho de abogados Repara tu Deuda.
El estado de insolvencia de este pacense se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir los pagos durante su época de autónomo, ya que «muchas veces solo recibía cobros parciales».
Posteriormente, y tras la pandemia del COVID-19, vio reducido su trabajo y solicitó otros créditos para cubrir los gastos familiares. Además, sufrió un ictus, por lo que estuvo muchos meses sin poder trabajar para recuperarse.
Finalmente, acabó dándose de baja como autónomo, de modo que con los ingresos obtenidos, el deudor apenas podía cubrir sus «gastos esenciales».
Para ser beneficiario del mecanismo de segunda oportunidad, es necesario que el concursado se encuentre en un estado actual de insolvencia o prevea que esto va a ocurrir de forma inminente, que actúe de buena fe aportando la documentación necesaria y que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los últimos diez años. No existe una cantidad tope de deuda a exonerar.
