Ley de Segunda Oportunidad

Un autónomo de Badajoz ve cancelada su deuda de más de 37.800 euros

Su situación financiera se agravó durante la pandemia de Covid y tras sufrir un ictus

E. P.

BADAJO.

Martes, 26 de agosto 2025, 07:33

Un hombre de Badajoz ha conseguido librarse de una deuda de 37.833 euros alcanzada durante su época como autónomo, agravada durante la ... pandemia de Covid y tras sufrir un ictus, en aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, según informó ayer el despacho de abogados Repara tu Deuda.

