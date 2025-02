«Hay mucha autocensura, todo el mundo se ofende con cualquier tema»

El personaje Don Josep en la obra 'El Nacional' le lanzó a la fama. Ramón Fontseré (Torrelló, 1956) ha pasado su vida sobre los escenarios, ... lo que le ha valido numerosos premios. Desde 2012 está al frente de Els Joglars, la compañía de teatro fundada por Albert Boadella. Este ahora dirige 'El Rey que fue', la obra que cierra mañana viernes el Festival Internacional de Teatro que durante octubre se ha celebrado en el López de Ayala de Badajoz.

–Llega a Badajoz con 'El Rey que fue'. ¿Qué verá el público en esta obra?

–Verá humor, tragedia y sátira. La vida de Juan Carlos I, el rey emérito, es una vida de contrastes por situaciones que le ha tocado vivir, pero también por las que él ha creado. En la obra es como si Shakespeare hubiese vivido durante la vida de Juan Carlos I. Hemos querido montar un relato en esta línea.

–¿Dónde ha encontrado esta historia el punto entre el humor y la tragedia?

–La vida del Rey hace que sea así, era un monarca que podía haber terminado muy bien, pero sus acciones le han llevado a la soledad en la que se encuentra ahora.

–¿Cómo surge la idea de hacer una obra con el emérito como protagonista?

–Las obras sátiras son algo que entra dentro de la tradición de nuestra compañía, somos la más antigua de España y hemos puesto sobre las tablas a todo tipo de personajes. Dalí, Jordi Pujol... Sirven para hacer reflexionar a la gente. Las situaciones que ha vivido en los últimos años el emérito le han llevado al exilio y a la soledad, y nos pareció un buen tema desde el punto de vista trágico-humorístico. Así montamos este retrato de este hombre tan importante en la vida de España.

–¿Cuál es su personaje dentro de la función?

–Interpreto al propio emérito. Para mí es una gozada, este juego me ha permitido volver a trabajar con mi maestro, Albert Boadella, que después de diez años ha regresado a la Cúpula, nuestro local de ensayo.

–Este personaje tiene numerosos imitadores, ¿ha sido fácil llegar a interpretarlo?

–Yo no soy un imitador, yo intento captar el espíritu del personaje, y si esto se logra el parecido físico no importa, el público podrá ver al emérito a través de impulsos gestuales. El hándicap de mi interpretación es que al rey se le conoce poco en sus momentos personales de enfado o felicidad. Es más conocido de manera oficial en los actos protocolarios, pero no sabemos nada de él a nivel cotidiano, y el público va a agradecer esto.

–¿Cómo han trabajado para llegar a ese nivel cotidiano?

–Lo hemos hecho desde la improvisación. Cuando llegamos al local de ensayos sabíamos que el tema era el rey, pero no había nada escrito. Albert nos daba unos enunciados y los actores improvisábamos con diferentes situaciones.

–Dirige e interpreta. ¿Qué rol es más difícil?

–Actuar es más complicado. En esta obra no hubiese podido dirigir y actuar, por eso ha sido un regalo estar dirigido por Albert y Alberto Castillo, que es el ayudante de dirección, pues me ha permitido dedicarme exclusivamente a la interpretación.

–¿La manera de dirigir ha cambiado respecto a sus comienzos?

–El tiempo de ensayo es lo que ha cambiado. Cuanto más tiempo hay, mejor, porque el espectáculo sale más hecho y potente, vas con todo muy corregido. Ahora las producciones duran entre tres y ocho semanas, nosotros hemos estado cuatro meses preparando esta obra, por lo que es un negocio ruinoso (risas). Hemos estrenado con 36 pases y el público lo nota, está todo muy pulido.

–Ha vuelto a trabajar con Albert Boadella, ¿qué les queda por hacer juntos?

–Lo dirá la vida, ahora lo bueno es disfrutar de este momento, que para mí es una utopía porque he vivido unos años magníficos con la compañía. La década de los 80 y los 90 fue estupenda, era lo soñado, fue una buena etapa en lo financiero y lo artístico. Ahora todo es de otra manera pero la intensidad y las ganas son las mismas.

–La sátira es la protagonista de sus obras, ¿cree que la cultura se ha alejado en los últimos tiempos de los problemas sociales?

–El teatro tienen que servir para hacer reflexionar y reactivar al público, tenemos que conseguir que la gente salga de una manera diferente a como ha entrado. Solo hay que ver lo que hacía Aristófanes, que tenía la capacidad de retratar al poder y despertar una catarsis en el público. El teatro es supremo de libertad y tiene que cumplir esta misión. Ya decía Albert que tenía que estar financiado por el Ministerio de Sanidad, porque te hace reír.

Crítica social

–¿Es ahora un buen momento para la crítica tal como está el panorama político y social?

–Claro, ahora hay mucha autocensura y todo por una ola de puritanismo que parece que todo el mundo se va a dar por ofendido. Pero hay que defender la obra de estas miradas y luchar contra esto. Esto no es nuevo, les ha ocurrido a todos los artistas a través de los tiempos, piensa en Moliére. Siempre ha sido así excepto en los 80 y los 90, que había mucha más libertad para exponer tu visión hacia todos los temas.

–¿Qué cree que ha llevado a esta autocensura?

–Las políticas, quizá la abundancia que ha hecho que seamos menos exigentes y no tengamos una disciplina. Además de la educación, ahora no se premia la meritocracia y es quizás lo que nos ha llevado a esta situación.

–También ha hecho cine, además de teatro. ¿Dónde se encuentra más cómodo? ¿Han dañado las plataformas digitales a los escenarios?

–Soy actor de teatro, para mí el teatro es el ritual y donde me siento protegido. Me gusta el cine y la televisión pero es otra cosa, no tiene la artesanía que tiene el teatro.

–¿Por qué no debe perderse el público esta obra?

–No se pueden perder la mirada que ofrecemos sobre este hombre. Además, he estado muchas veces en el Teatro López de Ayala y tengo un buen recuerdo del público, son gente muy dada a la risa y hay ganas de estar ahí.