Los autobuses eléctricos ofrecen una mejor climatización y reducen el ruido

El pasado mes de abril quince autobuses eléctricos se incorporaron a la flota de Badajoz. Los nuevos vehículos cuentan con baterías de hierro y fosfato líquido y tienen cristales tintados que aumentan la sombra en el interior. A ello se suman las nuevas tecnologías de las que disponen: pantallas digitales que permiten conocer los recorridos, conexión wifi y puertos USB para poder cargar los teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos durante los trayectos.

«Cojo tres autobuses al día para ir a trabajar y la verdad es que se nota muchísimo la diferencia, sobre todo ahora en verano. Antes era horrible coger el autobús a las cinco de la tarde por el calor que hacía, ahora con el aire acondicionado de los nuevos autobuses eléctricos el trayecto se hace genial», declara Agustina Gómez Franco, una ciudadana que sube al autobús todos los días. Además, los nuevos vehículos cuentan con una autonomía para funcionar 16 horas al día y solo necesitan cuatro para cargar sus baterías.

La implantación de los nuevos coches de pasajeros provocó la retirada de quince buses de combustible que ahora sólo son utilizados si se necesitan refuerzos en momentos puntuales como puede ser la Feria de San Juan.

«La diferencia es bastante grande, ya que además de que todo es más moderno, son mucho más cómodos. Tienen mucha tecnología, como los dispositivos USB que te permiten cargar el móvil durante el trayecto», explica Olga Calvo, una joven que utiliza el autobús para ir a clases de tenis.

Estos autobuses tienen un grado de contaminación muy bajo. En conjunto, emitirán 165 toneladas métricas menos de dióxido de carbono (CO2) al año al cielo de Badajoz, porque hacen las rutas de transporte público con mayor recorrido de la ciudad. Además son más económicos, ya que frente a los 140 euros de media al día que consumen los buses de combustible, el coste de los eléctricos se reduce a 18 euros diarios, lo que supondrá un ahorro estimado en 300.000 euros en diez años.

Badajoz cuenta con la mayor flota de autobuses eléctricos de España y la mayor en porcentaje en Europa. Los nuevos autobuses eléctricos representan el 35% del conjunto de la flota, que está compuesta por 42 vehículos. De ellos, hay dos que son híbridos.

«La mayor diferencia que he notado es que son muy silenciosos, tanto por dentro como por fueran, incluso hay veces que escuchas las conversaciones de los demás pasajeros y cuando el autobús para parece que se apaga. Además, como las ventanas son tintadas, se nota mucho la diferencia de temperatura y se va muy fresquito, pero considero que todavía hay pocos», atestigua María José Lobato, una de las pasajeras del autobús eléctrico.

Al principio, los ciudadanos no notaban el nivel de diferencia de contaminación, pero ahora sí son conscientes de que no emiten la gran cantidad de humo que expulsaban los antiguos autobuses de combustible, por lo que prácticamente no contaminan.

La aceptación de estos nuevos buses por parte de los usuarios ha sido muy buena, tanto por su eficiencia medioambiental como por el poco ruido que generan.

«Mi experiencia es buenísima. Contaminan mucho menos y, además, son más suaves que los de gasolina. Es verdad que siempre he ido bien en todos los autobuses de Badajoz, pero con los nuevos se nota bastante que son más modernos», declara María Dolores Guijarro.

Los autobuses eléctricos proceden de China, donde han sido fabricados por la empresa BYD, líder en baterías y vehículos eléctricos.

Otra de las grandes ventajas es que cuentan con un desfibrilador en su interior y, para poder utilizarlo, los conductores han recibido un curso con el objetivo de atender, no solo a los usuarios del transporte público, sino también a cualquier viandante que observen con problemas.

Con esta inversión, Badajoz se acerca cada vez más a las ciudades de otros países donde los transportes eléctricos, ya sean autobuses públicos, coches o bicicletas, se han convertido en una forma habitual de desplazarse.

