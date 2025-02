El australiano detenido por agresión sexual golpea a un funcionario en la cárcel de Badajoz

El ciudadano de nacionalidad australiana detenido el pasado mes de septiembre en Valverde de Llerena (Badajoz) por agredir sexualmente a una menor en su país ... tuvo que ser reducido por sus propios compañeros de módulo en la prisión de Badajoz tras golpear y tirar al suelo a un funcionario, una agresión que no tuvo consecuencias mayores porque otros reclusos ayudaron a reducirlo antes de que pudiese causar daños mayores.

El suceso ha sido confirmado por el sindicado CSIF, desde donde se indica que «el resto de internos reaccionó para proteger al funcionario, abalanzándose sobre el agresor e inmovilizándolo dado que por su agresividad y corpulencia hacía temer peores consecuencias».

Los hechos ocurrieron este viernes 21 de octubre, sobre las 20 horas, cuando se procedía al reparto de la cena a los internos del Centro Penitenciario de Badajoz.

Hasta ese día este interno había estado en el módulo de respeto, donde conviven internos que saben mantener una convivencia adecuada con sus compañeros, pero esa tarde fue trasladado a un módulo en el que viven presos más conflictivos.

Una vez allí, durante el reparto de la cena, el interno tiró la bandeja y «se dirigió hacia uno de los dos funcionarios que estaban presentes de manera muy alterada, con fuertes gritos en inglés, lanzándole un puñetazo y golpeándolo en el pecho, seguido de un fuerte empujón, ocasionando su caída al suelo en pleno comedor. En ese momento, de manera espontánea, el resto de internos reaccionó para proteger al funcionario, abalanzándose sobre el agresor e inmovilizándolo.

«Todo esto, junto a la inmediata actuación de los dos funcionarios de servicio en el módulo, permitió detener al interno y evacuarlo del módulo para su propia seguridad», prosigue el comunicado de CSIF.

Desde el sindicato se ha destacado la profesionalidad de los funcionarios para solucionar el incidente y poner en valor «la inestimable y ejemplar actuación de los internos del departamento a favor del funcionario».

El interno que ha protagonizado la agresión es un australiano que fue detenido el pasado 15 de septiembre en Valverde de Llerena (Badajoz) mediante un gran dispositivo policial en el que participaron la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Federal australiana.

Entonces se supo que este exmilitar se encontraba huido de la justicia de Australia tras ser acusado de un delito de agresión sexual continuada a una menor durante tres años. Igualmente trascendió que había pertenecido a Cuerpos Especiales en su país, por lo que es considerado «muy violento».

Desde su detención ha permanecido ingresado en el Centro Penitenciario de Badajoz, pendiente de su traslado a Australia.

Tras la agresión ocurrida el viernes en la cárcel de Badajoz, CSIF ha denunciado que el centro penitenciario pacense no es el adecuado para internos de este perfil, «pero aún menos para andar 'paseando' por un módulo en el que conviven internos muy positivamente integrados en el normal desenvolvimiento de la vida penitenciaria».

El sindicato entiende que, dada su peligrosidad, la clasificación de ese interno para vivir en el módulo de respeto hasta pocas horas antes de agredir a ese funcionario fue un «grave error de clasificación interior por parte de la dirección del centro».

«Lamentablemente, el interno que causó la agresión no pudo ser asistido por ningún médico, porque sencillamente el fin de semana, desde el viernes por la tarde, no existe ningún médico en el centro. Por tanto, no se le pudo aplicar el medio reglamentario de 'Aislamiento Provisional', para el que es preceptivo ser visto por el médico», ha denunciado Francisco Espinosa, delegado de prevención y riesgos laborales de CSIF en la prisión de Badajoz.

El sindicato ha aprovechado lo sucedido para insistir en la necesidad de que mejore el servicio médico penitenciario. «Faltan médicos y enfermeros, esta competencia debió ser transferida a las Comunidades Autónomas hace años, como así contempla la Ley».

Igualmente ha insistido Espinosa en la necesidad de que los funcionarios de prisiones sean considerados Agentes de la Autoridad, una condición que desalentaría este tipo de agresiones dado que el castigo penal sería mayor, tal y como ocurre ahora con los agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil.

«Deseamos una pronta recuperación al compañero agredido, felicitamos a todos los funcionarios por su ejemplar profesionalidad y ponemos en valor y agradecemos la desinteresada, espontánea e importante ayuda y colaboración prestada por los internos del módulo donde se produjeron los hechos», concluye el delegado de CSIF en la prisión pacense.