El aumento de migrantes que piden ayuda lleva a las entidades sociales a reclamar más medios

El albergue de Bravo Murillo, el Centro Hermano y el comedor de las Hijas de la Caridad, en la calle Martín Cansado, han notado un aumento de jóvenes africanos, especialmente subsaharianos, en las últimas semanas.

«Se les ve solo dando un paseo por la ... ciudad», reflexiona Víctor Martínez, director del Centro Hermano y del albergue de emergencia de Bravo Murillo. En cada uno de estos centros hay actualmente seis jóvenes africanos. Antes recibían «un pequeño goteo», pero ahora llegan más y por más tiempo. La misma experiencia tienen en el comedor social de la calle Martín Cansado.

De hecho, sor Pilar, su responsable, explica que antes del verano atendían una media de 60 personas cada día. Pero tras las vacaciones registran 80 en cada jornada. El incremento de usuarios se ha cruzado con un descenso en las donaciones, por lo que han realizado un llamamiento a los pacenses en los últimos días que ha dado resultado.

Las Hermanas de la Caridad piden ayuda mediante un ingreso bancario en una cuenta de Ibercaja de su titularidad o llevando directamente alimentos a las instalaciones. Están ubicadas en el número 42 de la calle Martín Cansado. Alubias, macarrones, garbanzos, espaguetis, tomate frito, arroz, galletas, cola-cao, leche y aceite son los productos que necesitan con más urgencia y, aunque han recibido un impulso en los últimos días, siempre hacen falta.

El comedor se acostumbró hace tiempo al perfil de trabajadores con familia que no llegan a final de mes. A estos, y para evitar que los niños vayan al comedor, se les facilita la entrada a un economato social donde puedan coger lo que requieren.

Pero en las últimas semanas están recibido más inmigrantes. Suelen ser chavales jóvenes, solos, subsaharianos y que hacen uso del albergue de Bravo Murillo.

Desde este, gestionado por Cáritas, su director Víctor Martínez señala que ha habido «un aumento de personas no solo subsaharianas, sino también del norte de África, que llegan a Canarias y se les deriva a distintas administraciones. O una vez ya Madrid, se busca dónde atenderles porque ellos de entrada no saben dónde acudir». Todos son mayores de edad y rara vez superan los 25 años. Todos, de momento, son hombres. No les ha llegado en las últimas semanas ninguna mujer que, si lo necesitaran, también ocuparían una plaza.

«Nosotros, en estos dos centros de Cáritas, lo primero que hacemos es acogerles, cubrir sus necesidades básicas porque están sin hogar y durmiendo en la calle o donde pueden. Siempre que tenemos espacios les damos acogida porque son personas sin hogar».

Otro obstáculo al que se enfrentan es el idioma. Muchos de ellos son francófonos, pero otros solo se defienden en el idioma de su poblado. A pesar de las facilidades que encuentran con las nuevas tecnologías a la hora de traducir sus demandas, no siempre es fácil comunicarse con ellos. Por eso les ofrecen clases de español desde que llegan a estos refugios. A veces en otras entidades y otras a cargo de los propios voluntarios de Cáritas.

«Las clases de castellano son el inicio fundamental para aprender la lengua y se puedan incorporar al mercado laboral. Son gente que viene con ganas de trabajar», señala Víctor.

Estos son centros de estancia temporal, pero aún así pueden llegar a permanecer una media de seis meses. En este tiempo pueden avanzar en la tramitación de su documentación. «Algunos buscan arraigo por formación, aunque otros se van a país o municipio donde tienen familiares. A veces también se les deriva a lugares donde se les hace un seguimiento específico o donde pueden prestarles una atención dirigidas a sus objetivos. «Son personas que vienen con muchas ganas de trabajar, insisto, y van donde encuentran sitio. Muchos entran a trabajar en el campo».

En algunos casos, además de facilitarles un contacto para formación, también les ayudan para que tengan cobertura legal y sanitaria porque los procesos para conseguir la documentación pueden alargarse mucho en el tiempo y requieren agilizar sus papeles para regularizar su situación.