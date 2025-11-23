Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud

Chihuahua, pomerania, bichón maltés, caniche... Aumentan los pacenses que se decantan por estas razas de mini perro como animales de compañía. Resultan adorables y muy ... manejables, pero su pequeño tamaño en ocasiones trae acarreados un sinfín de problemas de salud. Lo advierte el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz.

En las clínicas veterinarias de la capital pacense aumenta el número de canes con pesos por debajo del kilo que «padecen graves problemas de salud y bienestar». Por ahora, este no es el caso de Lula, una chihuahua que vive en San Fernando. Por la avenida Augusto Vázquez es frecuente verla de paseo con Juan Rodríguez. «Lleva tres años con nosotros y no ha tenido ningún problema, la solemos llevar a la parcela y allí juega con un bodeguero», asegura este pacense.

A pesar de la creciente popularidad de estos animales en las redes sociales, el Colegio de Veterinarios de Badajoz advierte que «sufren dolor crónico, dificultades respiratorias, neurológicas y ortopédicas derivadas de una cría orientada únicamente a la estética». Por eso diversas organizaciones europeas han lanzado la campaña de sensibilización '¡Perrito pequeño, mucho sufrimiento!'. El objetivo es concienciar a la sociedad sobre las «consecuencias de esta tendencia».

Maltipoos, pomeranias, teckel miniatura o caniches toy

Entre las razas que acumulan más problemas, según datos de los veterinarios, se pone el foco en los maltipoos, pomeranias, teckel miniatura o caniches toy. Estas razas «presentan con frecuencia patologías dolorosas como hidrocefalia, siringomielia o colapso traqueal, además de fragilidad ósea y estrés constante por limitaciones físicas».

Por este motivo, desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz recuerdan la importancia de consultar con un profesional antes de adquirir un animal de compañía, «valorando su bienestar y necesidades reales, por encima de las modas».

En la clínica Alebrije de Badajoz han constatado el aumento de canes de muy reducido tamaño. «Hay mucho chihuahua, y en ese tipo de razas solemos ver malformaciones craneales, como hidrocefalias por acumulación de líquido», explica la veterinaria Luz Bolio. A su juicio, muchas personas no son conscientes de los problemas de salud que puede sufrir el animal que tienen en casa. «Algunos son regalos salidos de alguna camada de una familiar o amigo, y el perrito se recibe con ilusión, pero con total desconocimiento de las patologías». Añade la profesional que también son frecuentes las malformaciones en las rodillas, «Dependiendo de la gravedad, requerir cirugía». Se trata de tratamientos quirúrgicos que pueden suponer un coste elevado, sostiene la veterinaria, y, si no se trata, implicar un «dolor crónico para el animal».

Patologías oculares y metabólicas

Otro problema frecuente que tratan los veterinarios son las malformaciones vasculares, los problemas metabólicos -«algunos animales pueden morir de hipoglucemia»- y las patologías oculares, «al estar los ojos muy expuestos».

El perfil de los propietarios de este tipo de perros es variado, pero muchos son jóvenes que descubren esas razas en los perfiles de algunos influencers. «Te venden la idea de que son perros de bajo mantenimiento, pero después te puedes llevar una sorpresa desagradable».

En la Clínica veterinaria Alcazaba también tienen la misma impresión. «La gente no se informa de nada, y cuando surgen los problemas hay personas que no quieren gastar tanto dinero o no pueden asumir las cantidades que cuestan las pruebas o tratamientos», sostiene Ana Belén Pedroso Laso.

Se momenta la cría ilegal

En Clinivex creen que detrás del aumento de este tipo de razas está la búsqueda de mascotas manejables, que te puedes llevar a todos lados, sin tener en cuenta que son «animales más sensibles». Según el propietario de la clínica, Carlos Rosas, esta situación «está fomentando la cría ilegal de mini canes, «cruzando ejemplares de manera descontrolada para sacar perros pequeños». Y, en consecuencia, los precios de estos animales se han disparado. «Se pagan cantidades desorbitadas«. Si antes podían costar de 300 a 400 euros, ahora se puede llegar a pagar hasta 1.200 euros, calcula Rosas.

Entre las patologías más frecuentes que se detectan en los pomerania, cita este veterinario las cardiopatías y el colapso de los cartílagos de la tráquea. «Cuanto más pequeños, peor».

A su juicio, la gente debe ser consciente de que estos perros «no son juguetes, son animales sintientes y vivientes». Y añade, no se debe pensar solo en el precio de la compra, sino valorar también lo que puede venir después. Aboga por la adopción, pero a quienes quieren un perro de este tipo, le recomienda comprar en un sitio legal, con toda la documentación en regla, para tener constancia de su genética y pedigrí, y no fomentar una cría irresponsable.