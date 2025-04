Las aulas del colegio de Suerte de Saavedra se quedan sin calefacción Han pedido a los padres que abriguen a los niños porque el Ayuntamiento no ha previsto licitar el suministro de pélet hasta que no ha hecho frío

J. López-Lago Miércoles, 6 de diciembre 2023, 07:39

«Por motivos ajenos al centro no vamos a tener suministro de combustible para la calefacción del centro por lo que os pedimos que las ... niñas y niños vengan más abrigados al colegio». La dirección del colegio público Manuel Pacheco ha enviado esta circular a los padres para evitar que sus hijos pasen frío en clase. Este centro escolar público de la barriada de Suerte de Saavedra se ha quedado sin calefacción en su transición a la eficiencia energética, ya que al sustituir la vieja caldera de gasoil por dos calderas de pélet el Ayuntamiento no ha previsto el suministro de este combustible hasta que no ha empezado a hacer frío.

El concurso para abastecer de pélet la caldera de este colegio pacense se publicó este lunes, 4 de diciembre, cuando un día lectivo como este martes la temperatura máxima en Badajoz ha sido de once grados. 14.400 euros La explicación del Ayuntamiento se limita a que ya ha publicado el concurso de suministros, el cual tiene un presupuesto base de licitación de 14.400 euros sin impuestos. Esta tarea es competencia de la Concejalía de Educación y la consecuencia de publicar esta licitación a estas alturas del año es que lo que queda de año y cuando arranque el curso en enero 2024 los alumnos aún seguirán sin calefacción, se teme el director del centro, Juan Cuadrado. Y es que, el plazo para recibir ofertas se cierra el día 20 de diciembre, un día después se abrirán los sobres y teniendo en cuenta la burocracia que conllevan estos procesos su director no cree que esté todo resuelto hasta finales de enero, tiempo en el que tendrán que impartir clase sin poder calentar las aulas. En el colegio público Manuel Pacheco estudian 145 alumnos y tiene aulas de Infantil para niños de dos y tres años sin calefactar a las puertas del invierno. Su director explica que esta es una zona de la ciudad de poca renta y con un índice mayor de absentismo escolar que en el resto de Badajoz, por lo que está poniendo en marcha todo tipo de medidas, como abrirlo a las familias, para que el colegio sea un lugar al que apetezca ir. Sin embargo, esta nueva circunstancia frena todos sus planes. «Algunos estarán más cómodos en su casa que en el colegio, un lugar que hay que hacer atractivo, pero si en clase hace frío no ayuda», advierte.

