El Aula de Flamenco de la Diputación de Badajoz y la UEx homenajea a Paco Zambrano Las actividades programadas por eel Aula de Flamenco tendrán lugar en el salón de plenos de la institución provincial

Redacción Badajoz Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La VII edición del Aula de Flamenco puesta en marcha por la Diputación de Badajoz y la Universidad de Extremadura (UEx) rendirá homenaje al legado del flamencólogo pacense Francisco Zambrano Vázquez, fallecido recientemente y que era asesor de este proyecto que aúna arte, investigación y divulgación.

Así, esta iniciativa conjunta de la Diputación y la UEx vuelve a poner en valor el flamenco como patrimonio cultural y académico, en esta ocasión con una programación que tendrá un carácter especial al incluir un tributo a la figura y trayectoria del flamencólogo, que tendrá lugar el 11 de diciembre bajo el título 'El legado flamenco de Paco Zambrano en Extremadura'.

También ese día se procederá a la entrega de los premios a la excelencia, que reconocerán la trayectoria del cantaor Ramón 'El Portugués' y la aportación al mundo del flamenco de Actúa Ibérica.

Previamente, la programación de este año presenta conferencias de especialistas como la historiadora y profesora de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla Rocío Plaza Orellana, la gestora cultural especializada en flamenco y emprendimiento creativo-cultural y coordinadora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y la catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla Cristina Cruces.

Ampliar Francisco Zambrano, durante una entrevista con HOY este año. HOY

Las tres conferencias abordan el traje del baile flamenco, a cargo de Rocío Plaza y con el baile de Zaira Santos el 9 de octubre; la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a cargo de María Ángeles Carrasco y con el baile de Jesús Ortega, el cante de Manuel Pajares y el toque de José Ángel Castilla el 23 de octubre y las mujeres en el flamenco, a cargo de Cristina Cruces y con la flautista Ostalinda Suárez y el toque de Sara Castro el 13 de noviembre.

Cuatro citas en el salón de plenos

Las cuatro citas serán en el salón de plenos de la Diputación de Badajoz a las 20.30 horas, como han detallado el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, el adjunto al vicerrectorado de Extensión Universitaria, Jesús Conde, y el bailaor y coordinador del aula de flamenco, Jesús Ortega.

En su intervención, Ricardo Cabezas destacó que, desde sus inicios, se desarrolla con un «indudable éxito», y mantiene su vocación pedagógica y de investigación de la mano de la UEx, como también subrayó estos siete años de protección, conservación y promoción del patrimonio artístico de la provincia y de conocimiento de la cultura flamenca.

Por su parte, Jesús Conde puso en valor la vinculación creciente entre el Aula y el mundo académico, y agradeció el impulso de Jesús Ortega y la fidelidad del público.