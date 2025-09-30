El Aula de Flamenco de la Diputación de Badajoz y la UEx homenajea a Paco Zambrano
Las actividades programadas por eel Aula de Flamenco tendrán lugar en el salón de plenos de la institución provincial
Badajoz
Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00
La VII edición del Aula de Flamenco puesta en marcha por la Diputación de Badajoz y la Universidad de Extremadura (UEx) rendirá homenaje al legado del flamencólogo pacense Francisco Zambrano Vázquez, fallecido recientemente y que era asesor de este proyecto que aúna arte, investigación y divulgación.
Así, esta iniciativa conjunta de la Diputación y la UEx vuelve a poner en valor el flamenco como patrimonio cultural y académico, en esta ocasión con una programación que tendrá un carácter especial al incluir un tributo a la figura y trayectoria del flamencólogo, que tendrá lugar el 11 de diciembre bajo el título 'El legado flamenco de Paco Zambrano en Extremadura'.
También ese día se procederá a la entrega de los premios a la excelencia, que reconocerán la trayectoria del cantaor Ramón 'El Portugués' y la aportación al mundo del flamenco de Actúa Ibérica.
Previamente, la programación de este año presenta conferencias de especialistas como la historiadora y profesora de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla Rocío Plaza Orellana, la gestora cultural especializada en flamenco y emprendimiento creativo-cultural y coordinadora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y la catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla Cristina Cruces.
Las tres conferencias abordan el traje del baile flamenco, a cargo de Rocío Plaza y con el baile de Zaira Santos el 9 de octubre; la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a cargo de María Ángeles Carrasco y con el baile de Jesús Ortega, el cante de Manuel Pajares y el toque de José Ángel Castilla el 23 de octubre y las mujeres en el flamenco, a cargo de Cristina Cruces y con la flautista Ostalinda Suárez y el toque de Sara Castro el 13 de noviembre.
Cuatro citas en el salón de plenos
Las cuatro citas serán en el salón de plenos de la Diputación de Badajoz a las 20.30 horas, como han detallado el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, el adjunto al vicerrectorado de Extensión Universitaria, Jesús Conde, y el bailaor y coordinador del aula de flamenco, Jesús Ortega.
En su intervención, Ricardo Cabezas destacó que, desde sus inicios, se desarrolla con un «indudable éxito», y mantiene su vocación pedagógica y de investigación de la mano de la UEx, como también subrayó estos siete años de protección, conservación y promoción del patrimonio artístico de la provincia y de conocimiento de la cultura flamenca.
Por su parte, Jesús Conde puso en valor la vinculación creciente entre el Aula y el mundo académico, y agradeció el impulso de Jesús Ortega y la fidelidad del público.
