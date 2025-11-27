HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
Joaquín Parra en una entrevista en HOY. HOY

Expresidente CD Badajoz

La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas

Ha sido sentenciado en el caso Hafesa por pertenencia a organización criminal, delito fiscal y blanqueo de dinero, pero aún le falta el juicio por el que fue detenido cuando era presidente del CD Badajoz

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:53

Comenta

Siete años y medio de cárcel y multas por valor de 15 millones de euros. La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente del CD Badajoz ... y excandidato a la Alcaldía de Badajoz Joaquín Parra dentro de la trama de fraude de hidrocarburos del grupo Hafesa, conocida como la operación Drake, en la que es fue detenido solo unas semanas antes de desembarcar en el club pacense. La Fiscalía pedía inicialmente para el 26 años de cárcel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  4. 4 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  5. 5 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  6. 6

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  7. 7

    La UEx se posiciona como la mejor universidad de España en dos disciplinas científicas
  8. 8

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  9. 9 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  10. 10 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas

La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas