La Audiencia Nacional archiva la causa contra el imán de la mezquita de Badajoz

La Audiencia Nacional ha archivado la causa contra el imán de la mezquita de Badajoz, según ha informado la Comunidad Islámica de Badajoz en un ... escrito en el que Adel Najjar agradece «las numerosas muestras de apoyo y confianza» que ha recibido.

«El Juzgado Central de Instrucción no 6 de la Audiencia Nacional ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que seguía abierta contra mi persona, confirmando que no existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal», señala.

En un auto judicial que se le notificó ayer martes, se indica que «no se acredita que el investigado participara en las campañas de recaudación para huérfanos y viudas con conocimiento que los fondos se enviarían a la financiación de actividades terroristas, que no era el destinatario del agradecimiento de la recepción de fondos por la ONG y su actuación no fue distinta a la de otras comunidades islámicas que no se encuentran investigadas en autos», según recoge el escrito enviado.

Najjar asegura que desde el inicio del proceso ha confiado en el buen funcionamiento de las instituciones judiciales españolas y en las garantías del Estado social y democrático. «Quiero expresar mi profundo agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo y confianza recibidas a lo largo de estos dos años por mis vecinos de Badajoz y Extremadura. En todo momento me arroparon por su cariño y amistad. También agradezco el trato recibido por los medios de comunicación extremeños que nunca faltaron a la verdad, mostrando siempre su respeto a mi trayectoria por la convivencia y el dialogo en la región«, señala.

«Reitero igualmente mi firme compromiso con la paz social, la convivencia y la lucha contra cualquier forma de radicalismo», finaliza el escrito.