HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Audiencia Nacional archiva la causa contra el imán de la mezquita de Badajoz

La Audiencia Nacional archiva la causa contra el imán de la mezquita de Badajoz

La Comunidad Islámica de Badajoz ha informado del estado del procedimiento en un escrito en el que Adel Najjar agradece «las numerosas muestras de apoyo y confianza» que ha recibido

R. H.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:26

Comenta

La Audiencia Nacional ha archivado la causa contra el imán de la mezquita de Badajoz, según ha informado la Comunidad Islámica de Badajoz en un ... escrito en el que Adel Najjar agradece «las numerosas muestras de apoyo y confianza» que ha recibido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  5. 5 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  6. 6 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  7. 7 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  8. 8 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9

    78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa
  10. 10

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Audiencia Nacional archiva la causa contra el imán de la mezquita de Badajoz

La Audiencia Nacional archiva la causa contra el imán de la mezquita de Badajoz