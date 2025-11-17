La Audiencia de Badajoz reduce a 20.000 euros la indemnización por mala praxis en una abdominoplastia El tribunal señala que, aunque recibió una información «deficiente» sobre la operación, existió un cierto abandono del tratamiento por parte de la mujer

La Audiencia de Badajoz ha estimado el recurso de un médico y la clínica en la que ejerce y rebaja de 38.184,97 a 20.000 euros la indemnización que deberán abonar a una paciente por negligencia y mala praxis en una operación de abdominoplastia.

La sentencia de instancia consideró deficiente la información dada por el facultativo a la paciente en relación con su intervención, ni que le advirtiera sobre las posibles terapias aplicables a sus concretas patologías -la distensión de rectos y la hernia-, más allá del tratamiento de la piel flácida y depósitos de grasa. Por último, señala que, respecto a la operación de reconstrucción del ombligo, tampoco consta que se le diera información alguna.

Los magistrados indican que el documento de consentimiento informado propuesto a la paciente es «extraordinariamente extenso» y consigue un resultado «contrario al pretendido», siendo, además, «genérico y no específico para cada intervención», como exige el artículo2 7.1 de la Ley Autonómica 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente. Por ello, el tribunal añade que se privó de la «oportunidad de decidir».

Respecto a la rebaja de la indemnización, los magistrados apuntan que en este caso «nos situamos en la zona media de la certidumbre» y que corresponde un «porcentaje aproximado al 50% de lo solicitado y concedido, para lo que tenemos en cuenta los daños causados, tanto físicos como psíquicos y morales, que estamos ante una intervención voluntaria y también que existió un cierto abandono del tratamiento por parte de la actora».

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.