La Audiencia de Badajoz confirma la condena a cuatro alumnos de un instituto por acoso escolar a una compañera

La Audiencia de Badajoz considera probado que cuatro alumnos de un instituto de una ciudad pacense ejercieron acoso escolar contra una compañera. El tribunal rechaza el recurso de apelación presentado contra la condena dictada por el Juzgado de Menores y ratifica que tendrán que cumplir un año de tareas socioeducativas por un delito de acoso.

Además, tres de los cuatro menores, junto con sus representantes legales, tendrán que abonar a la perjudicada mil euros por los daños morales que le causaron; y en concepto de daños materiales, tres de los acosadores deberán pagarle 1.524 euros.

En el recurso la defensa pedía revisar la valoración de las pruebas tenidas en cuenta en primera instancia. Sin embargo, la Audiencia, presidida por el magistrado José Antonio Patrocinio Polo, rechaza tal petición al aseverar que en este caso la prueba más importante es la declaración de la propia víctima, «la cual es perfectamente creíble». El juez de primera instancia otorgó credibilidad al testimonio y consideró que fue corroborada por el informe facultativo de la pediatra.

Cambio de centro

La víctima tuvo que cambiarse de instituto y sufrió problemas físicos derivados de los problemas psicológicos causados por el acoso reiterado. Un informe de la pediatra confirmó que la alumna somatizaba dichos problemas mentales. Uno de los condenados reconoció parcialmente los hechos, que calificó como «bromas» e incluso que tiraron huevos contra la vivienda de su compañera. El tribunal califica este hecho «particularmente grave y vejatorio, al haber llevado el acoso hasta el límite del hogar familiar«.

El fallo judicial, dictado el pasado 17 de noviembre, detalla las vejaciones y el trato degradante a los que fue sometida la víctima. Además de lanzar huevos a su domicilio, le escupían cuando estaba en la marquesina del autobús, se burlaban de ella con insultos reiterados, hacían comentarios despectivos sobre su cuerpo, cometían actos intimidatorios, e incluso daban patadas en su asiento del autobús escolar y le lanzaban objetos dentro del mismo.

Pasividad del centro educativo

El tribunal considera que el trato degradante se ha producido en el tiempo de forma reiterada, y ante una «cierta pasividad de los directivos y responsables del instituto» donde cursaban sus estudios todos los protagonistas de los hechos.

Dejan claro los magistrados que la existencia de un informe del centro diciendo que no hubo episodios de acoso escolar «no tiene valor probatorio alguno, pues en el procedimiento se ha demostrado, con ausencia de toda duda razonable, que sí ha habido acoso escolar, actos ciertamente graves y reiterados constitutivos de delito».

Abundando en este asunto, señala la resolución que «se observa cierta pasividad de los directivos y responsables del instituto, una desidia pues, cuando menos, no se aplicaron los protocolos, o bien no detectaron lo que la Fiscalía de Menores sí detectó, por lo que bien podría hablarse de culpa 'in vigilando'», sentencia.