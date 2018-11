La Audiencia Provincial de Badajoz absuelve al promotor acusado de estafar a tres compradores El acusado por estos hechos promovió una obra de rehabilitación en el Casco Antiguo. :: hoy El tribunal cree que intentó terminar la obra, pero detecta un flagrante incumplimiento de contrato que podría ser juzgado en la vía civil EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Lunes, 26 noviembre 2018, 08:00

El promotor de viviendas acusado de estafa y de apropiación indebida por tres clientes a los que no entregó las viviendas que habían reservado en un edificio rehabilitado del Casco Antiguo ha sido absuelto de los cargos penales que pesaban contra él después de quedar acreditado que su intención siempre fue terminar la obra y cumplir con los contratos firmados.

A esa conclusión ha llegado el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz que juzgaba a César C. C., administrador único de la sociedad 'Construcciones, Rehabilitaciones y Urbanizaciones Cruz S. L.', tras comprobar que cuando el Ayuntamiento le negó la licencia y paralizó ese proyecto en la calle Muñoz Torrero ya había realizado entre el 80 y el 90% de la obra.

El fallo recoge que «si bien es cierto que la conducta del inculpado puede calificarse de imprudente o quizás demasiado confiada con respecto a la legalización de las obras, la misma no puede considerarse constitutiva del delito de estafa o de apropiación indebida».

El fallo descarta que tuviera el deseo de engañar a los compradores o quedarse con su dinero

La sentencia cierra por tanto la puerta a la vía penal, pero abre a su vez la civil tras constatar que existió un «flagrante incumplimiento contractual» que podrá ser visto en un juzgado civil si los denunciantes lo consideran pertinente. Culmina así en primera instancia un proceso en el que la Fiscalía solicitó un total de 16 años de prisión por entender que el acusado había incurrido en tres delitos de estafa.

La Audiencia determina ahora, en una sentencia que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que cuando César C. C. no entregó las viviendas en el plazo pactado no lo hizo porque tuviera intención de engañar ni porque deseara quedarse con las cantidades que habían adelantado los compradores.

Ha quedado probado que aunque la obra comenzó a realizarse sin licencia, ese permiso había sido solicitado, una forma de comportamiento que resulta «habitual» entre los promotores y los constructores.

En este caso, el Ayuntamiento se opuso a la concesión de la licencia porque el proyecto había sido firmado por un arquitecto técnico, y cuando el promotor buscó a un arquitecto superior, comprobó que la legalización resultaba imposible porque la obra realizada en el ático sobrepasaba los volúmenes que podían ser autorizados en un edificio que contaba con protección.

La Audiencia rechaza que existan responsabilidades penales, pero abre la puerta a la vía civil

El jefe de licencias y disciplina urbanística del Ayuntamiento confirmó que aunque la licencia había sido solicitada, la obra se realizó sin contar con esa autorización, y finalmente no se concedió el permiso porque se había construido «una ampliación no subsanable», razón por la que se ordenó demoler la parte que incumplía la norma y devolverla a su estado original.

Obra muy avanzada

Tras escuchar todas estas explicaciones, la Audiencia consideró determinante que todos los técnicos coincidieran en que la obra se encontraba «en un avanzadísimo estado». «Estos datos nos llevan al convencimiento pleno de que la intención del inculpado no era otra que la de terminar las obras».

Esta conclusión se apoya también en el hecho de que César C. C. destinó a la obra 247.966 euros, una cantidad muy superior a la entregada a cuenta por los compradores. «No sólo invirtió en la obra el dinero que le iban entregando sino un importe muy superior que puso el propio constructor» dado que no contó con financiación externa.

«Resulta difícil de entender y contrario a toda lógica que si no tuviese intención de terminar la obra y entregarla, invirtiese en contra de sus propios intereses tal cantidad de dinero», añade el fallo.

«Todo ello implica que no existió un engaño claro y manifiesto, pues de todo lo expuesto se deduce que el inculpado de forma errónea pero no dolosa estuvo siempre en la creencia de que la obra se podría acabar y legalizar (...). Más cuando consta acreditado por la declaración de los proveedores de la obra que era un constructor serio y que se les había abonado todo el material y mano de obra empleada en la obra».

Apropiación indebida

Descartados los delitos de estafa, el tribunal valoró la acusación de apropiación indebida. Pero tampoco en este caso encontró argumentos para condenar dado que una de las compradoras, que había entregado 6.000 euros como adelanto, recuperó el dinero. «Ese dato es relevante a la hora de justificar la falta de engaño».

En este punto, el tribunal insiste en la costosa inversión que realizó. «Distinto habría sido si se hubiese acreditado que además de incumplir las normas administrativas, el dinero fuese destinado a otros fines distintos».

Todos estos motivos son expuestos para justificar una sentencia absolutoria en la que se concluye que, aunque la conducta del procesado se puede considerar «imprudente», no incurrió en responsabilidades penales y, por tanto, no merece ser castigado a penas de cárcel.

Cuestión distinta son las posibles responsabilidades económicas que podrían derivarse del incumplimiento de contrato, que deberían ser vistas en un juzgado civil si así lo solicitan los denunciantes.