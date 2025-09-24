Atropello en un paso de peatones de Badajoz

R. H. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:31 Comenta Compartir

Una persona resultó herida este martes por la tarde al ser atropellada cuando cruzaba un paso de peatones situado en la avenida Adolfo Díaz-Ambrona. El siniestro tuvo lugar sobre las 20.30 horas y al lugar se desplazaron varias dotaciones de agentes de la Policía Local y un equipo médico del Servicio Extremeño de Salud con una ambulancia. Según informan fuentes municipales, la víctima sufrió lesiones leves.

Atropellos en España

El informe Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)', elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial, alerta de que casi 3.500 personas murieron atropelladas en la última década en España, lo que supone uno de cada cinco fallecidos en accidentes de tráfico (20,4%).

El estudio, basado en datos oficiales de siniestralidad a 30 días, contabiliza además más de 124.000 accidentes con peatones implicados entre 2014 y 2023. En ellos, 130.000 viandantes resultaron heridos, y de estos, 17.000 necesitaron hospitalización. Los atropellos son, de hecho, la primera causa de muerte en ciudad, donde concentran un 42% de los fallecidos en siniestros viales.

Aunque las cifras son contundentes, los responsables del informe subrayan que no deben usarse para culpabilizar al peatón. De hecho, en el 72% de los accidentes con un peatón implicado, éste no había cometido ninguna infracción.

Aun así, existen factores de riesgo que aumentan su vulnerabilidad. Según datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 41% de los peatones fallecidos había consumido alcohol, drogas o psicofármacos, sustancias que reducen reflejos y percepción.

Las infracciones más comunes cometidas por los viandantes son cruzar fuera de un paso habilitado (16%), caminar por la calzada de forma indebida (5%) y saltarse un semáforo (4%). En el caso de los conductores, destacan el exceso de velocidad y el incumplimiento de la prioridad de paso en pasos de peatones o semáforos.

