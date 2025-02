Atabal abre una biblioteca de objetos para fomentar el consumo responsable

Una cuna de viaje, un calefactor, unas pinzas de coche, una máquina de coser, un monopatín, una olla industrial, un megáfono, carpas, sillas, una caja de herramientas completa y un centenar de objetos más aparecen en la lista de artículos que busca 'El Prestao', un ... espacio comunitario de préstamo temporal de objetos que, al estilo de una biblioteca, busca ofrecer ese tipo de cosas que resultan útiles en algún momento pero no son necesarios de forma permanente.

La idea de poner en marcha una iniciativa de este tipo ha partido de la Fundación Atabal, que ha presentado este viernes el local desde el que prestará el servicio. «La idea es comenzar a realizar los préstamos el próximo 2 de mayo», ha anunciado Vicente Valdés, el técnico que se encarga del proyecto.

A la presentación han asistido Isabel Belloso, directora general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (Aexcid) y Juancho Pérez, concejal delegado del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz. También representantes de otras organizaciones sociales que trabajan en Badajoz.

Ellos han sido los encargados de ofrecer el respaldo institucional a una iniciativa que pide el apoyo de la sociedad para dotar de artículos útiles a un banco de objetos de los que se podrá hacer uso sin coste alguno.

'El prestao' forma parte del proyecto 'De Mano en Mano. Espacio Local de Sostenibilidad y Economía Colaborativa', que ha sido financiado por la Aexcid y tiene como sede el local que ocupa el número 7B de Virgen de la Soledad, una de las calles peatonales que comunican la plaza de España con la plaza de la Soledad.

El servicio de préstamo será clave en el proyecto, pero la intención de la Fundación Atabal es utilizar ese espacio para la realización de diferentes proyectos de dinamización comunitaria dentro del barrio.

Para ello ha sido habilitada una zona en la que se ofrecerán charlas y se proyectarán vídeos relacionados con el cambio climático y la necesidad de dar un segundo uso a las cosas. «También queremos organizar talleres de costura básica para reparar prendas en buen uso y talleres de reparación de electrodomésticos y de fabricación de productos ecológicos de limpieza».

A esas actividades se sumarán las dirigidas a escolares y alumnos de instituto, objetivo prioritario de los talleres de sensibilización que lleva a cabo la Fundación Atabal. «'De mano en mano' es un proyecto de educación para la ciudadanía global», ha destacado Peligros Folgado, presidenta de la fundación.

En su intervención ha recordado que el origen de esta organización está en los programas de drogodependencia y adicciones que Atabal puso en marcha hace 30 años. Con posterioridad, en el año 2001, amplió su actividad a la cooperación impulsando proyectos de desarrollo en Sierra Leona. Y en 2021 nació el proyecto de educación para la ciudadanía global.

En 'El prestao' que ahora se pone en marcha ningún objeto será comprado por Atabal. Por esta razón ha sido difundida una lista con los objetos que se están buscando. «Imaginemos que alguien quiere probar si le gusta el pádel pero no sabe si comprarse una raqueta. Aquí la puede tomar prestada y, si finalmente le gusta, comprarse la suya».

El objetivo es evitar la acumulación de objetos invervibles en el hogar y ofrecer en préstamo temporal cosas que solo se utilizan en contadas ocasiones, como por ejemplo una taladradora para colgar un cuadro en casa.

El prestao hará a los socios un carné, como si de una biblioteca de objetos se tratase, y abrirá al público de lunes a viernes entre las 10.30 y las 13.30 horas. También el primer sábado de mes coincidiendo con el rastrillo de antigüedades.

«Atabal es un ejemplo de cómo los proyectos de desarrollo pueden beneficiar a quienes viven allí, en este caso Sierra Leona, y también a quienes viven aquí», ha destacado Isabel Belloso.

«Esta iniciativa nos sirve para seguir ampliando el tejido asociativo, para dar valor al barrio y para unir a un grupo de personas que quiere echar una mano», ha añadido Juancho Pérez.

«Si necesito una silla de ruedas, si necesito una muleta, si necesito una raqueta de pádel... Aquí puedo pedirla y usarla por un tiempo sin necesidad de comprarla. De ese modo no habré generado residuos y la devolveré cuando no me haga falta», ha concluido Peligros Folgado.

Durante la tarde de este viernes, a las 18.00 horas, tendrá lugar la inauguración de 'El Prestao' para la ciudadanía de Badajoz. Las personas que decidan acercarse por el espacio podrán conocer de primera mano el funcionamiento del mismo y hacerse socias de manera totalmente gratuita. Además, se ofrecerá una merienda y algunas dinámicas para entender el sentido de este espacio en el contexto de la crisis climática y el mundo global en el que vivimos.