Asunción Leitón: «La Universidad de Mayores hace que me sienta útil»

Los nervios del primer día Asunción Leitón, a quién todos conocen como Asun, los ha cambiado por ilusión y ganas de seguir aprendiendo.

Esta maestra ... jubilada, especializada en audición y lenguaje, es alumna de la Universidad de Mayores desde hace ocho años. Estos últimos días de verano los pasa entre libros, caminatas y envuelta en mucha ilusión por comenzar el nuevo curso del posgrado, en el que está matriculada.

«Los nervios hace mucho que pasaron para mí. Ahora el primer día me genera alegría por reencontrarte con los compañeros, ilusión y curiosidad por saber que es lo nuevo que vamos a aprender este curso», afirma la alumnos.

Asun es una de los 876 estudiantes que la Universidad de Mayores tiene matriculados en el campus de Badajoz, el más numeroso de los centros que la UEx tiene distribuidos para los mayores en la región, donde suma este curso 2.671 alumnos. «Es el año en el que más matrículas hemos registrado. Se ha alcanzado el récord de llegar casi a las tres mil inscripciones», destaca el director de la Universidad de Mayores, Chema Corrales.

Además de director, Corrales compagina las clases que da a los mayores, de ecosistemas en Extremadura, con la docencia en el grado de Biología.

Precisamente una de las clases que hablan de medio ambiente y que abordó el curso pasado el Plan Badajoz fue de las que más gustó a Asun, que cursaba su tercer año de doctorado.

«Le llamamos así de manera simbólica, el doctorado es una manera de seguir con la universidad cuando nos graduamos porque no queremos dejarla», cuenta Leitón.

Se inscribió al poco de jubilarse y cuenta que al principio no le gustaba la idea porque el nombre alude a los mayores y eso no le agradaba. «Yo acababa de jubilarme, así que pensé en darle una oportunidad porque la matrícula es barata y dije: 'pruebo y si no me gusta lo dejo'», confiesa.

A Leitón no sólo le gustó, sino que ese mismo año se convirtió en la delegada de la clase.

«Me enganché de inmediato porque no son profesores para mayores, son docentes de la propia universidad y más allá de las enseñanza aporta nuevas relaciones sociales y se realizan actividades».

Los alumnos que se matriculan en la universidad de mayores cuentan con cinco años para graduarse.

No hay exámenes

Durante el tiempo que dura el grado tienen asignaturas de historia, sociología, tecnología... Los cursos se estructuran como cualquier otro de la universidad, hay dos cuatrimestres con ocho asignaturas en total. La diferencia es que en la Universidad de Mayores no hay exámenes. «Esto es lo que lo hace bonito e interesante porque vas a dar clases y nadie está preocupado por saber que es lo que se le va a preguntar en el examen, van a aprender», destaca Corrales.

El único requisito para acceder a esta enseñanza es tener más de 55 años, la horquilla de edad de los alumnos llega hasta los 92 años, que es la edad que tiene la alumna más longeva. Tampoco exigen nivel de estudios para acceder a esta licenciatura de mayores que consiste en clases magistrales. «Esto es lo que lo hace más apasionante porque compartes con compañeros que no han podido ir a la universidad en su juventud y es enriquecedor porque te ayuda a crecer como persona», matiza la alumna.

Cuando completan los cinco años de licenciatura, los alumnos reciben un diploma conmemorativo.

Los que quieren seguir con la formación, que son la mayoría pueden hacerlo gracias al programa de posgrado que la Universidad de Mayores se vio obligada a crear ante la demanda de alumnos que querían seguir en el centro. «Cada año organizamos unas clases más especializadas para este grupo, de forma que aprendan cosas nuevas. El curso pasado hicimos el estudio de la dehesa de Extremadura, también analizamos como se investiga la ciencia en la región...

Cada vez son más los alumnos que se matriculan en el programa de posgrado, de hecho son ya 300 los estudiantes de la tercera edad que deciden continuar con sus estudios, motivo por el cual han tenido que recurrir al salón de actos para poder dar las clases.

Pero el espacio que comparten estos alumnos no está solo en las aulas. También organizan visitas y viajes relacionados con las materias que desarrollan en las clases. Además, la universidad de Mayores también les brida la oportunidad de hacer otras actividades complementarias como teatro, una coral o aprender idiomas como Francés y Portugués.

También han aprendido a manejar las nuevas tecnologías, algo que en un comienzo a muchos les parecía impensable.

«Son muchas las actividades que podemos hacer, no se trata solo de llenar el tiempo, la universidad nos permite seguir realizándonos y aportar cosas a la sociedad», destaca Leitón, que está ansiosa por empezar el nuevo curso. Estará cargado de actividades paralelas gracias a la asociación de antiguos alumnos que dirige desde hace años.