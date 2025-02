Aspremetal y Apag dan un ultimátum a Peinado

Rocío Romero Badajoz Martes, 30 de noviembre 2021, 13:32 | Actualizado 21:00h. Comenta Compartir

Aspremetal se suma a la reclamación de elecciones en Coeba. Su presidente, Francisco Pantín, compareció este martes junto a Juan Metidieri, vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Badajoz y presidente de Apag Extremadura Asaja para dar un ultimátum a Francisco Javier Peinado, presidente de Coeba: o convoca una asamblea general y fija la fecha de las elecciones o presentan la reclamación de su celebración en los juzgados.

La representación y el peso de ambos dentro de Coeba es muy relevante. Metidieri representa al mundo agrario. «Apag Extremadura Asaja cuenta con el respaldo del 60% de asociaciones de Coeba», dijo ayer él mismo. Aspremetal agrupa a las empresas del sector del metal en toda la región y abarca firmas que van desde instaladores electricistas hasta los talleres de vehículos. Es la primera vez que su presidente, Francisco Pantín, se muestra como uno de los integrantes del movimiento que quiere apear a Peinado de la presidencia de Coeba.

A principios de mes, el exdelegado del Gobierno Óscar Baselga se presentó como portavoz de una plataforma llamada por Una Nueva Coeba, que había recogido firmas de una treintena de compromisarios para exigir asamblea general y elecciones. El lunes se supo que Metidieri lidera esa plataforma y ayer martes que Pantín le acompaña. Junto a ellos estuvieron otros representantes empresariales, como Joaquín Rubiales (Secoex), Antonio Gómez Núñez (Mesasol) y Félix Retamar, de los comerciantes de Menacho.

Ambos insistieron en que no es suficiente que Coeba anuncie públicamente que convocará elecciones en el primer trimestre de 2022, como hizo horas después de que el lunes se conociera la convocatoria de Metidieri para ayer. Quieren que esas elecciones tengan lugar antes del 31 de diciembre. Y si la próxima semana no están fijadas formalmente presentarán el requerimiento al juez.

Además, los dos recordaron que Peinado se comprometió a convocar esos comicios de manera inmediata cuando se hizo cargo de la presidencia de forma provisional en julio. Lo hizo para tomar el relevo de Emilio Doncel, que se jubiló. «Pedimos elecciones dentro de Coeba, que es a lo que se comprometió Peinado cuando dimitió Emilio Doncel. Pero pasan los días, semanas y meses y vemos que se está creando un sistema adecuado a un personalismo y a tratar que esas personas se perpetúen en el cargo. Como vicepresidente no estoy dispuesto a permitirlo, mi compromiso fue respaldar una presidencia de carácter administrativo hasta las próximas elecciones y vemos que se actúa ejecutivamente y no administrativamente». Metidieri añadió que no está a favor de «crear un sistema al servicio de una persona, sino al servicio de empresarios. Y más en el momento tan delicado que se vive en todos los sectores».

Por su parte, el presidente de Aspremetal insistió en que su objetivo es la renovación de los órganos de gobierno de Coeba. «Tenemos desgobierno, no hay visibilidad ni estructura para dar servicio al empresariado. Hay dejación de funciones. No tenemos representación para reforma laboral, subida SMI, cotizaciones sociales en los fondos de los trabajadores.... No tenemos un centro para reunirnos, sentar bases y pedir un objetivo común», subrayó.

