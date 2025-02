Aspolobba, sindicato policial: «No puede ser café para todos»

Rocío Romero Badajoz Sábado, 2 de julio 2022, 08:55 Comenta Compartir

El presidente del sindicato Aspolobba, Manuel Manzano, criticó ayer que los trabajadores municipales quieran sumarse ahora a una propuesta de subida salarial que ellos llevan un año negociando.

Como se ha venido publicando, cada uno de los 225 integrantes de la Policía Local cobrarán 6.314 euros en 2024, una cantidad a la que los mandos sumarán un incremento del plus de peligrosidad. Su implantación será progresiva y, para afrontar el pago correspondiente a 2022, el gobierno local presentó al resto de sindicatos municipales la propuesta de eliminación de 22 plazas sin ocupar (en principio trascendió que serían 20) que tienen dotación en los presupuestos.

Los funcionarios del resto de servicios reclaman parar la subida salarial de los agentes hasta negociar una que beneficie a todos. «No puede ser café para todos, su propuesta es inconsistente», dijo el presidente de Aspolobba. Manuel Manzano criticó la propuesta presentada por estos trabajadores y que asciende a ocho millones de euros, dado que «es una regla de tres» que sigue su aumento y «ellos no hacen noches, no trabajan en festivos y no llevan un arma» con el peligro que conlleva.

Pero los otros 1.100 trabajadores municipales están indignados y han iniciado una serie de protestas para reivindican un aumento similar.

Por otro lado, Manzano descarta que esta polémica pueda perjudicarles. «Nuestro acuerdo no peligra. Somos serios y cuando nos sentamos con los políticos los consideramos igual de serios».

Manzano recordó que el pactó «está bendecido por el alcalde y los concejales Hitos Mogena, María José Solana, Antonio Cavacasillas y Eladio Buzo con el visto bueno del secretario general del Ayuntamiento».

Por eso confía en que los policías cobren todo lo estipulado a partir de este año y hasta 2024. De todas formas, el gobierno local de Cs y PP debe contar con un apoyo más para sacar adelante la iniciativa en el pleno de julio.

«Que los partidos voten en conciencia», propone Manzano, quien espera que el PSOE dé el sí. Sin embargo, el portavoz de los socialistas, Ricardo Cabezas, aún no se ha pronunciado. Quien sí lo ha hecho es el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que sustenta al Gobierno local y ha mostrado su disconformidad con el incremento retributivo de los policías.

Para pagar el aumento comprometido para este año, el Ayuntamiento eliminará plazas vacantes que tienen dotación presupuestaria. Según Manzano, llevan 14 años sin ocupar y no son necesarias para el gobierno local.

Cs y PP quieren eliminar una plaza de conductor de Vías y Obras, tres plazas de conductor de grúa, un encargado de colegios, otro de oficial mantenimiento de colegios, dos plazas de oficial de jardinero, dos plazas de oficial de jardinero nocturno, uno de oficial albañil, un operario de Policía Local, un operario de Vías y Obras, un ordenanza de Secretaría General, un ordenanza de la Oficina Municipal de Consumo, otro ordenanza de almacén de compras, otro ordenanza de Recursos Humanos, un ordenanza de Tesorería, un ordenanza de Juventud y otra de oficial herrero para Vías y Obras.

Estas 20 son puestos de funcionario, a lo que suman dos más de laborales fijos. Una en Servicios Sociales y otra en la escuela de Artes y Oficios de Adelardo Covarsí.