Aspolobba mantiene que no se van a hacer servicios de forma voluntaria

Miércoles, 1 de junio 2022

El sindicato Aspolobba, mayoritario en la Policía Local de Badajoz, mantiene que los agentes «por supuesto que no van a hacer servicios de forma voluntaria», dentro del marco del conflicto por los servicios extraordinarios.

«Es que una cosa es lo que dice en el pleno, y se queda tan ancho, y otra que realmente los policías no han recibido todas las cantidades que se les adeudaban de 2021, por lo tanto por supuesto que no se van a hacer servicios de forma voluntaria, porque es que la propia palabra lo dice, son voluntarios, se los quitan los policías de su tiempo libre, para que después el Ayuntamiento les pague lo que se aprobó en pleno», remarcó ayer el portavoz de Aspolobba, Manuel Manzano, en declaraciones a Europa Press.

Y es que, como aseveró después de que el pleno de este lunes aprobara el reconocimiento extrajudicial de crédito en expedientes de servicios extraordinarios realizados en 2022 por funcionarios de la Policía Local, «esas cantidades están aprobadas en pleno del 2019 y no las cumplen y como no cumplen ni los plazos, ni las cantidades ni los servicios que se hacen, por lo tanto los policías van a seguir exactamente igual, no van a hacer ni un solo servicio de carácter voluntario, ni uno».

En este sentido, especificó respecto a lo que se adeuda del año 2021 que hay agentes que han cobrado cantidades que no vienen en el acuerdo plenario.