Aspolobba asegura que el 26 de febrero ya se sabía que no habría suficientes policías para la maratón de Badajoz

R. H. Jueves, 7 de marzo 2024, 23:23 | Actualizado 23:30h. Comenta Compartir

El lío de la no maratón de Badajoz ha tenido un nuevo capítulo. Aspolobba aseguró este jueves por la noche en un comunicado que no ... es cierto que el maratón Ciudad de Badajoz se haya suspendido por la acumulación de bajas médicas sobrevenidas de los policías locales y que la planificación inicial del evento no contaba con un número de efectivos suficientes para su desarrollo.

Según el sindicato, el 26 de febrero la Jefatura de Policía Local publicó en el tablón de anuncios un listado de servicios obligatorios y otra de los voluntarios retribuidos. Noticias relacionadas Cancelada la maratón y la media de Badajoz por las bajas de los policías locales Gragera reconoce que «no hay plan B» si la Policía no se presenta al maratón El Ayuntamiento de Badajoz negocia con la Policía Local un complemento salarial de eventos «La primera contaba con 36 policías, de los cuales 5 figuraban con una incapacidad transitoria de larga duración. En la segunda dos mandos rechazaban pertenecer al dispositivo de seguridad de forma voluntaria, aunque estuviera retribuida. A estos efectivos, se les sumarían los del servicio ordinario del día de la prueba, es decir, 20 policías posibles, de los cuales, 7 figuraban con una incapacidad transitoria de larga duración. Es decir, el número máximo de efectivos disponibles pertenecientes al grupo ordinario sería de 13». Aspolobba insiste en que desde el 26 de febrero solo se han producido 3 nuevas bajas por incapacidad laboral y la concesión de un permiso por motivos legales de todo el dispositivo establecido. En su comunicado aseguran que «resulta manifiestamente no ajustado a la realidad, que el maratón Ciudad de Badajoz 2024, se haya suspendido por la acumulación de bajas médicas sobrevenidas de los policías locales; y sobre todo que éstas fueran relevantes para el desarrollo del evento». Al contrario, inciden en que «desde el 26 de febrero de 2024, en la que se publican los efectivos que deberían cubrir la maratón, se sabía, que de ninguna forma era factible el desarrollo de la misma por falta de efectivos; puesto que las previsiones más realistas, hacían pensar, que si no funcionaba la Bolsa de Servicios Voluntarios, no se podría hacer frente al desarrollo del evento». Aspolobba hace historia para justificar este nuevo capítulo del desencuentro entre Policía Local y el Ayuntamiento. «Queremos recordar que el presente conflicto laboral, encuentra su inicio en tiempos pretéritos y aun así y por el compromiso voluntario de los policías, se pudieron desarrollar las maratones de los años 2020, 2021, 2022 y 2023; haciendo la administración caso omiso de nuestras necesidades y con una situación de constantes recortes de derechos, los cuales se perpetúan hasta la fecha», concluyen.

