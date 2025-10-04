Aspaceba organiza actividades a favor de las personas con parálisis cerebral

La Federación Extremeña Aspaceba organizará un acto con diversas actividades en el Parque Bioclimático de Badajoz para el próximo 6 de octubre, con motivo ... del Día Mundial de la parálisis cerebral.

Durante el evento, se reclamará el compromiso firme de las administraciones públicas para poner en marcha una estrategia estatal para las grandes necesidades de apoyo que transforme de forma estructural y sostenible las políticas públicas, garantizando la equidad y los servicios para los pacientes de esta patología.

Este año, el Movimiento Aspace ha lanzado la campaña #YaToca, una llamada urgente para impulsar una estrategia estatal para las grandes necesidades de apoyo, que ponga fin a las desigualdades territoriales, a la falta de recursos y a la fragmentación de servicios que afectan directamente al 80% de las personas con parálisis cerebral, que necesitan apoyos continuos durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

En este sentido, las personas con parálisis cerebral y sus familias reclaman que se garanticen apoyos personalizados, vida independiente y equidad para ellas en todo el país y de manera homogénea. Además, piden una financiación pública que cubra de manera real y suficiente los costes de los apoyos requeridos.

Programa variado

El acto, que se celebrará en el parque Bioclimático de Badajoz, contará con un completo programa de actividades, que comenzará a la mañana. Durante todo el evento, habrá una mesa informativa para los ciudadanos, lectura del manifiesto, timbrada, una explosición y un acto de danza.