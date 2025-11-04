HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una mujer tira una bolsa de basura a un contenedor en Badajoz. HOY

Ayuntamiento de Badajoz

Las asociaciones de vecinos declaran la guerra al 'basurazo' y animan a recurrir

Federación Siglo XXI, Facua y los núcleos secundarios distribuyen un formulario para que los pacenses reclamen la devolución de la tasa de basuras

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Facua y la plataforma que agrupa a los residentes en los núcleos urbanos secundarios animan a los pacenses a ... recurrir la tasa de basura, que el Ayuntamiento de Badajoz ha reclamado este año por primera vez y cuya carta de pago están recibiendo los pacenses desde hace semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

