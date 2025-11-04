Las asociaciones de vecinos declaran la guerra al 'basurazo' y animan a recurrir

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Facua y la plataforma que agrupa a los residentes en los núcleos urbanos secundarios animan a los pacenses a ... recurrir la tasa de basura, que el Ayuntamiento de Badajoz ha reclamado este año por primera vez y cuya carta de pago están recibiendo los pacenses desde hace semanas.

Las tres agrupaciones inician este lunes una campaña que prolongarán todo el mes de noviembre con el objetivo de que el alcalde, Ignacio Gragera, se plantee modificar la nueva ordenanza que regula esta tasa. Quieren que el Ayuntamiento siga el criterio de 'quien contamina, paga', y por lo tanto cambien el criterio establecido para calcular la liquidación.

Si ahora los pacenses pagan en función de los metros cuadrados de su vivienda, las organizaciones pretenden que se abone por el número de personas censadas en cada domicilio. El recibo medio anual es de 90 euros, aunque dependerá como ya se ha indicado de las dimensiones de las casas.

Para facilitar las tareas, las organizaciones van a distribuir un modelo de recurso que se debe entregar en el Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes desde que se recibe la liquidación. Este domingo van a repartir formularios en el mercadillo y este mismo lunes empiezan una serie de reuniones con las asociaciones de vecinos.

La tasa de basura reportará al Ayuntamiento 9,5 millones de euros al año. Este primer año se ha cobrado lo correspondiente a los tres últimos trimestres del año, dado que la Ley nacional que establece su pago, marcaba abril como el límite para su implantación. El próximo año se pagará por los cuatro trimestres y, por tanto, los pacenses abonarán un 25% más que este 2025. En lugar de reclamar un pago anual, el Ayuntamiento tiene previsto cobrarlo por trimestres.

Las asociaciones, contra el 'basurazo'

Pero las asociaciones no están conformes y siguen luchando contra lo que han denominado 'basurazo'. «La tasa que grava la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos generados en las viviendas se articula mediante una cuota compuesta por una parte fija y otra variable. La parte fija asciende a un importe inalterable de 61,44 euros por vivienda, mientras que la parte variable se determina en función de la superficie de la vivienda correspondiente, partiendo de la premisa de que, en términos generales, a mayor superficie corresponde una mayor generación de residuos. Sin embargo, el hecho de que una vivienda tenga una superficie más amplia no implica necesariamente una producción superior de residuos, ya que esta depende fundamentalmente del número de personas que la habitan y de sus hábitos de consumo», recoge el recurso que ya han empezado a repartir.

Este continúa: «por tanto, el método de cálculo de la cuota de la tasa no se ajusta al principio mencionado en el apartado segundo, cuyo objetivo es que soporte una mayor carga quien más contamina. En consecuencia, considero que este Ayuntamiento me ha cobrado una tasa que resulta contraria a Derecho, en la medida en que la fórmula de determinación de la cuota de la misma, vulnera de forma manifiesta tanto la Directiva (UE) 2018/851 como la Ley 7/2022, de 8 de abril, al resultar arbitraria y carente de individualización, toda vez que no tiene en cuenta la efectiva o potencial generación de residuos, el número de personas empadronadas en la vivienda, la capacidad económica de los contribuyentes, ni su posible situación de vulnerabilidad».

«Solicitamos que se anule la ordenanza, que se recoge en el recurso y se proceda a una nueva ordenanza con los criterios de 'quien contamina, paga'. Hay otros ayuntamientos que se están replanteando las ordenanzas, algunos se han comprometido a cambiarlas, como Madrid», asegura el presidente de la federación de asociaciones de vecinos Siglo XXI, Anselmo Solana.

Tasa por el piso en Badajoz y por la casa de campo en la urbanización

Solana hace hincapié en que, con la actual ordenanza, un pacense que disponga de un piso en Badajoz y una segunda residencia en una urbanización del extrarradio paga dos veces por la basura que puede generar. Los vecinos de estas urbanizaciones suelen tener quejas por la recogida de basura, que según Solana no es diaria. Además, los contenedores suelen estar muy separados de las viviendas y no se facilita el reciclaje porque no se colocan depósitos diferentes para cada tipo de residuo cuando la tasa se paga por el tratamiento de estos y su reciclaje.

El canon se ha establecido por referencias catastrales, lo que ha provocado que las comunidades de vecinos con instalaciones deportivas como piscinas también estén recibiendo una carta de pago independiente a la que abona cada residente del bloque.

Solana recuerda que aún hay barriadas donde no se ha recibido la carta de pago, como Valdepasillas.

Hace solo unos días, el alcalde, Ignacio Gragera, reconoció que no habrá bajada del IBI en 2026 que compense la nueva tasa.

Los negocios también pagan

La nueva tasa no solo llega a las viviendas, sino también a los negocios que generen residuos domésticos. Esto es, la basura que les retira el Ayuntamiento y no la que se llevan los gestores privados de aquellas empresas que producen más de un metro cúbico de residuos.

En este caso se divide la actividad en comercial, cultural, deportiva, edificio singular, espectáculos, industrial, ocio y hostelería, oficinas, religioso y sanidad y beneficencia.

Los recibos más bajos son los de negocios culturales, edificios singulares y dependencias religiosas con menos de 50 metros cuadrados. Estos abonarán 44,25 euros al año. Y los que más pagarán serán los locales comerciales con más de 400 metros cuadrados, que deberán abonar 1.061 euros.