La Asociación Cívica se opone a que se construyan edificios modernos en el Casco Antiguo EFE Sábado, 11 agosto 2018, 09:31

Badajoz. La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz realizó un comunicado ayer para mostrarse en contra de la modernización que sufre el Casco Antiguo de la ciudad, con construcciones «modernas y oportunistas» que tienen una actitud destructiva y de desprecio frente a muchos vestigios pasados.

La asociación afirmó que no hay un plan efectivo que salvaguarde la unidad monumental de la barriada, que cada vez más adquiere una configuración y aspecto más contemporáneos, al igual que no hay un catálogo minucioso con vistas a la preservación.

Asimismo, denuncia que no hay interés por ocupar edificios vacíos, ni movimiento con perfil técnico que apueste por la regeneración histórica con respeto a materiales, métodos y tipologías de antaño, ni ordenanzas que defiendan y ayuden a la conservación, ni voluntad empresarial honesta que apueste por la reconstrucción y rehabilitación histórica, entre otras muchas cosas.

La Cívica siente «pena» de que las distintas administraciones no pongan un mínimo cuidado en que esta pérdida no sólo no se detenga, sino que se acelere con el tiempo. A su juicio, es inadmisible que el Casco Antiguo, como corazón y portador de los valores más tradicionales de Badajoz vaya despojándose de calles, viviendas, edificios, actitudes, labores o paisajes que definen lo que ha sido la ciudad en la historia y en la memoria colectiva.

Indican que estas inexplicables decisiones técnicas, «que tendrán los avales legales, administrativos y profesionales que quieran», no son comprendidos ni por el pueblo que quiere identificarse con una ciudad con carácter propio y arraigo histórico, ni por el que viene a conocer la ciudad que no entiende el despojo de lo tradicional. Tampoco se salvan las rehabilitaciones de edificios históricos como los «fallidos» Fuerte de San Cristóbal o Baluarte de la Trinidad.