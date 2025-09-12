La Asociación Cívica de Badajoz pide un plan para el uso de la bicicleta La reciente finalización del carril de la muralla suma un tramo más a la amplitud de circuitos con los que cuenta la ciudad

La Asociación Cívica de Badajoz reclama la puesta en marcha de un plan de comunicación e información en la capital pacense que contribuya a «poner de moda» la bicicleta como vehículo de transporte diario, promoviendo sus ventajas en salud, sostenibilidad y movilidad.

Asimismo, propone que el municipio se adhiera de manera «activa» a la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre, siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas que aprovechan esta cita para impulsar hábitos de movilidad «más sostenibles».

Con estas iniciativas, el colectivo aspira a que Badajoz aproveche plenamente el potencial de sus infraestructuras ciclistas y se convierta en una ciudad modelo en el fomento de la movilidad sostenible.

De este modo se pronuncia la asociación en una nota de prensa en la que valora «muy positivamente» la reciente finalización del carril bici de la muralla, que según indica no sólo aporta un atractivo turístico más a la ciudad, sino que también amplía las posibilidades de transporte sostenible en bicicleta dentro del casco urbano.

Este nuevo recurso se suma a la extensa red de carriles bici ya existente en Badajoz, como los de Sinforiano Madroñero, la avenida de Elvas o el Paseo Fluvial, consolidando así a la ciudad como referente en infraestructuras ciclistas dentro de la región, resalta.

Además, destaca que Badajoz es la única ciudad de Extremadura que ha mantenido de forma ininterrumpida el servicio público de bicicletas (BIBA) desde su implantación hace 15 años.

Sin embargo, remarca que este «esfuerzo inversor no se traduce todavía en un uso cotidiano y masivo» de la bicicleta como medio de transporte.

Así, lamenta que a pesar de que Badajoz reúne todas las condiciones necesarias, con una red de carriles bici «consolidada», préstamo público de bicicletas, una orografía «prácticamente plana» y un clima «favorable», el número de usuarios sigue siendo «limitado».