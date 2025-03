La asignatura pueblo gitano llega al aula en Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 16 de enero 2023, 20:56 | Actualizado 22:13h. Comenta Compartir

Badajoz es una ciudad con diversidad cultura y casi es imposible no conocer a un miembro de la comunidad gitana. Sin embargo, pocos saben que ... el origen de este pueblo se remonta a hace 1.000 años en La India y que su historia está llena de obstáculos y persecuciones, pero también de grandes aportaciones culturales. No se sabe mucho porque no se estudia. La comunidad gitana no está en los libros de texto, aunque esta semana sí se colará en las aulas de los centros educativos de la Margen Derecha.

Los colegios e institutos de la orilla derecha del Guadiana han decidido dedicar una semana a unas jornadas educativas para promover la igualdad reconociendo la diversidad. Se celebran encuentros, exposiciones, y debates en los colegios Santa Engracia, Nuestra Señora de la Asunción y Nuestra Señora de Fátima, así como en el instituto San José. Las jornadas arrancaron este lunes en el colegio Santa Engracia con la apertura de una exposición sobre la historia del pueblo gitano. Además visitó el centro Federico Pablos, un docente de Sevilla que es miembro de la Asociación Enseñantes con Gitanos. Su asociación agrupa a maestros, antropólogos o trabajadores sociales de toda España. «La educación es básica para prevenir el antigitanismo y los estereotipos» FEDERICO PABLOS Asociación Enseñantes con Gitanos «Si el currículum vale para cualquier cultura, vale para la cultura gitana, pero ese es el problema, que no se tiene en cuenta en el currículum», se lamentó Pablos. En 2020 la nueva ley educativa incluyó la historia de este colectivo, pero aún no se ha desarrollado, por lo que sigue fuera de los libros de texto y de las aulas. «Por eso nace la exposición que tenemos, para contar la historia no contada del pueblo gitano. Uno de los puntos más importante para prevenir el antigitanismo y romper estereotipos es la educación». Federico Pablos dio dos seminarios este lunes. Por la mañana abordó con profesores y técnicos cómo tratar el tema en las aulas y por la tarde participó en un coloquio abierto que incluyó a la familias. En el Santa Engracia han logrado que los padres de sus alumnos se impliquen. De hecho, este 16 de enero celebraron una comida de convivencia de todos los centros educativos que participan en estas jornadas. El menú lo cocinaron en el comedor escolar padres y profesores juntos. Parte de la mañana se dedicaron a partir verduras y pelar patatas para un guiso dirigido por la cuchara de Granada Vargas Vargas. Esta gitana tiene dos nietos, de 10 y 6 años, y está encantada con que dediquen unos días a hablar de su cultura en el colegio al que asisten. Granada Vargas asegura, sin embargo, que en los barrio de Padre Tacoronte en los que están estos colegio no suelen darse casos de racismo. «Es necesario, así aprendemos más pero aquí en el barrio no pasa, será que somos conocidos. Nos conocemos todos y nos llevamos todos bien. Al revés, en este barrio si nos podemos ayudar, nos ayudamos». El plato principal de la comida fue sopa de tomate con bacalao, «el plato típico gitano», explicó Granada que enseñó a los presentes cómo se prepara. La clave es una gran cantidad de tomate de calidad y el resultado es delicioso. Una de las personas que degustó este plato fue Blanca Jiménez Díaz, profesora de servicios a la comunidad en el Santa Engracia. Su trabajo es fomentar la participación y la integración de las familias y explicaba que esta semana surgió de una mesa de educación que comparten las escuelas de la zona porque hay una importante comunidad gitana en estos barrios. «Un objetivo es para el alumnado, motivarles y que conozcan referentes, gente que ha tenido distinta evolución a nivel educativo y profesional y también animar al paso al instituto, que no abandonen. Y para los docentes, conocer más cuáles son las necesidades del pueblo gitano y como acompañarles», indicó ayer Jiménez que añadió, mientras pelaba patatas, que otra consecuencia importante es «generar comunidad». Estas jornadas están englobadas dentro del proyecto educativo 'Objetiv@' y han sido organizadas por los centros educativos en colaboración con el colectivo Cala (Asociación Taller de Educación en Valores Alternativos) y la Fundación Secretariado Gitano de Extremadura. Leticia San Juan Sanz, del colectivo Cala, destacó ayer que son muy necesarias iniciativas de este tipo y hacer autocrítica sobre el análisis del racismo. Puso como ejemplo que hay muchos programas de lucha por la igualdad, pero que en muchas ocasiones no se incluye a la comunidad gitana a pesar de estar muy presente en la sociedad española y en las escuelas.

