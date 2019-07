Suelo dejar para el verano muchas obligaciones con la Administración que me quitan tiempo y que son difíciles de llevar a cabo durante el resto del año. Son 'gestiones' que desvirtúan de alguna manera la tranquilidad veraniega pero que ahora se realizan con tranquilidad y hacen que el curso se lleve con menos estrés.

Una de esas cosas es pasar la ITV al coche. El problema es que cuando pedí cita con la idea de quitármelo de encima entre julio y agosto, me la dieron para octubre, con lo cual además de tener que pasar la inspección durante la época de trabajo, deberé dejar el coche aparcado en el garaje para no incurrir en la falta de circular con la ITV caducada.

Esto me lleva a pensar cómo es posible que la Administración pueda obligarnos a cumplir un requisito sin tener capacidad, tal vez ni voluntad porque esto no es nuevo, de cumplir su parte. Si no tengo dinero para pagar un impuesto la Administración me pone un recargo, pero si esa Administración no tiene capacidad para gestionar lo que está obligada, no pasa nada. Y esto no pasa solamente en este terreno. Esto no puede ser, ni nos podemos acostumbrar, ni debemos callarnos, entre otras cosas, porque el monstruo administrativo lo mantenemos nosotros.