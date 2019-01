El asfaltado de calles continúa por Ciudad Jardín y Antonio Domínguez REDACCIÓN Jueves, 17 enero 2019, 08:32

badajoz. Ayer continuó el proceso de asfaltado de calles a cargo del remanente de tesorería. Esta inversión del Plan de Impulso de la Economía Local se dejó sentir en Ciudad Jardín y continuará hasta mañana viernes en este barrio y también en Antonio Domínguez.

En total, el Plan de Impulso dedicó 800.000 euros al asfaltado de calles. Algunas se terminaron dentro del plazo, ya que las obras del remanente deben finalizar antes del 31 de diciembre. Otras continúan después, ya que se trata de reformas ya adjudicadas aunque no se han ejecutado. Las de esta semana no son las únicas calles que están en la lista, pero aún no se han asfaltado.

La Policía Local recordó ayer a los peatones y usuarios que deben tener en cuenta las medidas de tráfico que se van a adoptar como consecuencia de las obras de asfaltado. El propósito, indicaron los municipales, es originar las mínimas molestias posibles.

Los trabajos se centraron ayer en las calles Jacobo Rodríguez Pereira y la Retama (tramo entre calle Violeta y calle Madreselva).

Hoy y mañana, días 17 y 18, las obras de asfaltado afectarán a las calles Retama (tramo entre calle Violeta y calle Madreselva); Pedro Balas López (entre Avenida Juan Sebastián Elcano y calle El Fresno); San José de Lajas; y Bonifacio Gil.

Los trabajos se realizan desde las 7.45 hasta las 19.30 horas, según informó en nota de prensa la Policía Local de Badajoz, que recordó a los pacenses que esta planificación estará supeditada a las condiciones meteorológicas, por lo que puede sufrir modificaciones aquellos días en los que se puedan registrar lluvias en la ciudad.

La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) prevé lluvias a primera hora hoy y precipitaciones intensas mañana viernes a partir de las 12.00 horas, por lo que las obras podrían alterarse.