Asesora en el Parlamento Europeo con menos de 26 años

No se acostumbra ni al clima ni a la comida de Bruselas. Pero aun así, Isabel Sánchez Zambrano pisó por primera vez el Parlamento Europeo ... en febrero de 2020 y sigue hoy sobre la misma moqueta. Ahora como asesora de la eurodiputada socialista Mónica González.

Camina por el Parlamento con prisas y apenas para 20 minutos para comer. Corre porque tiene que entregar los papeles a González antes de que vote en la comisión en la que la acompañará.

Esta pacense con 26 años recién cumplidos suele pasar parte de las Navidades en Fuente del Maestre, donde reside gran parte de su familia, aunque ella siempre ha vivido en Badajoz. Se formó en el colegio Santa Teresa y fue allí, en primero de Bachillerato, donde empezó a preguntarse cómo se relacionan los países.

La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo cambió su rumbo. Hasta ese momento siempre había pensado estudiar Psicología. Pero a raíz de esa asignatura descubrió la Revolución Rusa y la I Guerra Mundial. Así que empezó a leer sobre el tema, se acercó a la novela histórica de esa época y, poco a poco, le interesó tanto que decidió estudiar Relaciones Internacionales.

Se graduó en la Universidad Carlos III de Madrid y, en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, accedió a unas prácticas de cinco meses en la secretaría del grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo. Un mes después, la pandemia estalló y ella volvió a Badajoz. Pero en septiembre le ofrecieron retomar las prácticas desde el principio y dijo que sí.

Con esa beca tenía acceso a las comisiones y, en una de ellas, entró en contacto con Mónica González, eurodiputada por Madrid de origen argentino. Cuando se le acabó la beca, la diputada le propuso trabajar con ella. Y desde entonces es su asesora. Se dedican a asuntos relacionados con el desarrollo y la ayuda humanitaria en todo el mundo, pero enfocada a los países latinoamericanos. También intervienen en temas de cohesión y desarrollo regional.

«Extremadura es uno de los grandes beneficiarios de la política de cohesión. Cuando vas por cualquier parte de la región ves carteles de los fondos Feder e Interreg. Y Extremadura aún se puede aprovechar más para equipararse con otras regiones de Europa», señala.

Isabel Sánchez anima a los jóvenes extremeños con inquietudes internacionales a buscar becas en las instituciones europeas. «Las hay de todos los grupos políticos y son una oportunidad muy buena porque conoces cómo funciona el Parlamento, están bien remuneradas y permiten vivir decentemente en Bruselas, por lo que es muy buena oportunidad para los jóvenes que quieran saber cómo funcionan las instituciones y, también, vivir un tiempo fuera».

Ella había tenido contacto con el PSOE antes de la beca, pero asegura que no es necesario y que muchos de sus compañeros no lo tienen. «Suelen coger a unos 25 por cada periodo, son dos al año, y la mayoría de mis compañeros no tenían relación con el partido».

Ella supo de estas becas porque las buscó. También solicitó en la Comisión y en el propio Parlamento. Si alguien está interesado, le advierte de que los idiomas son fundamentales. A su español nativo se une un inglés fluido, un francés intermedio y el portugués. En todos se inició en Badajoz, y, salvo el portugués, los perfeccionó en Madrid y en Bélgica. En las calles de la capital se usa el francés, pero dentro del Parlamento todo se desarrolla en inglés.

Si ha llegado hasta el corazón de Europa con menos de 26 años, ¿dónde se ve cuando tenga 36? «Me encantaría trabajar en algo parecido a lo que estoy haciendo ahora, pero me gustaría volver a España. Y en un futuro algo más lejano, a Extremadura». De eurodiputada no se imagina. Porque le gusta más «estar por detrás» que en la primera línea política.

Hasta que llegue el momento de volver a casa, pasa el tiempo corriendo por los pasillos del Parlamento y, después, relajándose en casa. Sigue con la afición que adoptó en el colegio Santa Teresa, enganchada a la novela histórica. Y es que en Bruselas se hace de noche muy pronto, llueve mucho y apetece sentarse a leer.