¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Entrada de los menores a los juzgados de Badajoz.

Entrada de los menores a los juzgados de Badajoz. ÁNGEL MÁRQUEZ

Asesinato en un piso tutelado

La primera sesión del juicio de Belén Cortés muestra el miedo y la inseguridad que había en el piso tutelado

Han declarado los familiares de la cuidadora asesinada, sus compañeros de trabajo y el testigo protegido, el cuarto menor que vivía en la casa

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:49

Un piso con inseguridad y precariedad. Es lo que se vivía en la vivienda tutelada en la que murió asesinada Belén Cortés el pasado ... 9 de marzo. En el arranque del juicio este miércoles en Badajoz las declaraciones de los compañeros de trabajo de la cuidadora y del cuarto menor que vivía en la casa, pero no está implicado en su muerte, dejan claro el clima complicado en el que sucedió el crimen.

