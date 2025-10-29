La primera sesión del juicio de Belén Cortés muestra el miedo y la inseguridad que había en el piso tutelado

Un piso con inseguridad y precariedad. Es lo que se vivía en la vivienda tutelada en la que murió asesinada Belén Cortés el pasado ... 9 de marzo. En el arranque del juicio este miércoles en Badajoz las declaraciones de los compañeros de trabajo de la cuidadora y del cuarto menor que vivía en la casa, pero no está implicado en su muerte, dejan claro el clima complicado en el que sucedió el crimen.

El juicio contra dos varones de 14 y 15 años y una joven de 17 ha comenzado este miércoles y se alargará hasta el viernes. Al tratarse de un proceso en el Juzgado de Menores es a puerta cerrada y no se pueden conocer las declaraciones, pero ha habido algunas valoraciones de los abogados.

Por ejemplo el letrado Fernando Cumbres, que representa a la familia de uno de los menores acusados, ha explicado que la primera sesión pone de manifiesto que «está quedando patente el miedo , la inseguridad y la precariedad a la que se enfrentan cada día los trabajadores del centro».

«Sí hay algo que quiero que quede claro en este juicio, indiferentemente de lo que se haga, se diga o lo que se resuelva en el juicio, es que deseo y espero que las administraciones sean conscientes de que hay que mejorar las condiciones de seguridad, las condiciones salariales y las condiciones laborales de las personas que trabajan en este tipo de centros educativos, de acogida o de inserción», ante lo que «desea que nunca más ningún trabajador tenga que ir con miedo a su puesto de trabajo» ni «sufrir ningún tipo de agresión, ni mucho menos lo que le ocurrió, lamentablemente, a Belén», ha concluido Cumbres.

Juicio hasta el viernes

Finalmente la declaración de los tres menores implicados no ha abierto el juicio. Al contrario será la última de las testificales, así que lo más probable es que se lleve a cabo mañana jueves o incluso el viernes en la última sesión.

El juicio ha arrancado a las diez de la mañana en el Juzgado de Menores, a puerta cerrada, pero las cuestiones previas han provocado que los testimonios no hayan comenzado hasta las once de la mañana.

La sesión ha comenzado con las declaraciones de los familiares de la víctima. Deben comparecer, como ha explicado su abogado, Raúl Montaño, para determinar la responsabilidad civil en la causa, ya que no han logrado llegar a un acuerdo con la Junta de Extremadura que podría tener que indemnizarles por ser responsable los menores cuando cometieron el asesinato.

Lucha de responsabilidades

A la salida de la primera sesión Raúl Montaño ha destacado que «el juicio va derivándose en una lucha de responsabilidades, una lucha de desprecio, una lucha entre administraciones y una lucha entre entidades y quién tiene la responsabilidad civil y eso es lo más lo que queríamos evitar», ha indicado en nombre de la familia de Belén Cortés. Por la mañana este letrado había destacado que estos afectados se sienten abandonados por la Junta de Extremadura que no se ha reunido con ellos ni ha aceptado un acuerdo económico para impedir que tuviesen que comparecer en juicio para determinar la responsabilidad civil.

El suceso tuvo lugar el pasado 9 de marzo. La fiscalía mantiene que los dos varones, de 14 y 15 años, son autores del asesinato y la joven de 17 es cómplice. También les acusa de robar en la casa tutelada y de conducir sin carné el coche de la víctima.

El cuarto menor que vivía en la casa, el testigo protegido que ha comparecido este jueves, huyó del piso y avisó de lo que ocurría en otra vivienda gestionada por la misma empresa. Cuando la policía llegó a la calle Castillo de Benquerencia, sin embargo, solo pudo confirmar el fallecimiento de Belén Cortés, que sufrió golpes y fue asfixiada con un cinturón.

En el juicio también van a comparecer los policías que han intervenido en el caso, tanto los que analizaron la escena del crimen como los que detuvieron a los acusados en Mérida. Hasta el viernes pasarán hasta 50 personas por la sala entre testigos y peritos antes de que se lleven a cabo las conclusiones.