Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»

Tres menores y tres versiones contradictorias de cómo fue asesinada Belén Cortés el pasado 9 de marzo en el piso tutelado en el que ... los cuidaba en Badajoz. Los dos varones, que tenían 14 y 15 años entonces, se culpan entre ellos de la muerte violenta de su cuidadora mientras que la única fémina, que tenía 17 años, afirma que se quedó «paralizada» y no intervino.

En los procesos contra menores los juicios son a puerta cerrada, pero según ha podido saber HOY la que más detalles ha dado sobre lo que ocurrió ha sido la chica que ha afirmado que responsabiliza completamente a los otros dos menores de la agresión y la asfixia que sufrió su cuidadora. Ha insistido que estaba «paralizada» y que no hizo nada aunque contempló el crimen.

En un momento de su declaración ha afirmado que incluso trató de coger un teléfono y llamar a emergencias, pero que se lo impidieron. Luego, eso sí, aunque ha repetido que no participó en el homicidio, huyó en el coche con los otros dos acusados hacia Mérida.

También presenció el crimen el cuarto menor que vivía en la casa, que hizo una fotografía de la agresión que ha sido aportada como prueba. En su caso no huyó con el resto, se fue a otro piso tutelado y confesó lo que ocurría.

Una agresión para fugarse

En cuanto a los dos varones han confirmado que la agresión contra su cuidadora comenzó porque querían marcharse del piso tutelado. Habían vuelto al mismo 36 horas antes tras una semana de fuga en la que cometieron varios robos y consumieron drogas. Querían volver a huir y se enfrentaron a Belén Cortés.

El menor que tenía 14 años entonces sí ha admitido en sala un ataque para fugarse, pero ha afirmado que fue el de 15 el que continuó con violencia y acabó con la vida de la cuidadora. Al contrario el menor de 15 años ha mantenido su inocencia y ha apuntado a la culpa del otro.

La declaración de los tres menores ha sido lo más destacado de la segunda jornada de un juicio que terminará mañana viernes con las conclusiones. Todo apunta que cambiarán, la Fiscalía de Menores y la acusación particular podrían rebajar los cargos contra algunos de los acusados tras escucharlos.

En concreto podría cumplir menos pena la joven de 17 años. Actualmente la Fiscalía pide para ella 5 años de condena por complicidad y la acusación particular 8 de internamiento por el asesinato. El abogado de la acusación particular, que representa a la familia de la víctima, Raúl Montaño, ha admitido este jueves que está estudiando modificar sus conclusiones. Los cambios se conocerán este viernes cuando finalice el juicio y quede visto para sentencia.

Otro de los testimonio más impactantes del segundo día ha sido el de los forenses detallando las heridas que sufrió la víctima y que acabaron con su vida.

Jóvenes peligrosos

Además han testificado forenses de la especialidad de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal de Badajoz. A preguntas de los letrados han indicado que se trata de «jóvenes peligrosos» y que «deberían haber estado más vigilados».

Este testimonio ratifica la denuncia de la familia de la víctima, sus compañeros y también las familias de los acusados que responsabilizan a la Junta de Extremadura de la falta de seguridad y la precariedad que había en el piso.

Los cuidadores del piso tutelado de la calle Castillo de Benquerencia denunciaron las fugas de los menores e incidentes violentos, como un sofá que apareció acuchillado días antes del crimen. La frase más repetida en torno al asesinato de Belén Cortés es que se pudo evitar y este viernes se cerrará un capítulo en torno a este crimen.