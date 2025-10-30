HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Entrada de los menores a los juzgados de Badajoz. ÁNGEL MÁRQUEZ

Crimen en un piso tutelado de Badajoz

Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»

Los forenses han destacado en la vista que «eran jóvenes peligrosos y deberían haber estado más vigilados»

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:22

Comenta

Tres menores y tres versiones contradictorias de cómo fue asesinada Belén Cortés el pasado 9 de marzo en el piso tutelado en el que ... los cuidaba en Badajoz. Los dos varones, que tenían 14 y 15 años entonces, se culpan entre ellos de la muerte violenta de su cuidadora mientras que la única fémina, que tenía 17 años, afirma que se quedó «paralizada» y no intervino.



